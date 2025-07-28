В Воронежской области смертельно ранили мужчину во время драки
Возле одного из баров в Воронежской области завязалась драка между двумя мужчинами. В результате потасовки один из участников умер от потери крови — он получил удар ножом в ногу, сообщает телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что бар, где произошла драка, находится на Пролетарской улице в городе Россошь. 41-летний мужчина, скинув обувь, полез с кулаками на мужчину с цветами, а последний в ответ сильно ранил зачинщика ссоры ножом в ногу. Раненый попытался уйти (вероятно, хотел добраться до больницы), но умер от потери крови прямо на улице.
Убийцу задержали, им оказался ранее судимый 28-летний житель города. Вскоре его отправят в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.
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