В Воронежской области смертельно ранили мужчину во время драки

28 июля 2025, 13:35

SHOT: в Воронежской области мужчину ранили в драке, он умер от потери крови

Фото: медиасток.рф

Возле одного из баров в Воронежской области завязалась драка между двумя мужчинами. В результате потасовки один из участников умер от потери крови — он получил удар ножом в ногу, сообщает телеграм-канал SHOT.