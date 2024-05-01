Количество погибших при обрушении автотрассы в Китае выросло до 24 человек

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Число погибших при обрушении участка скоростной автотрассы в китайской провинции Гуандун выросло до 24 человек. Всего в результате катастрофы пострадали 54 человека.
Об этом сообщило информационное агентство Xinhua. Инцидент произошёл в ночь на 1 мая в районе города Мэйчжоу. Произошло обрушение нескольких пролётов моста и участка дорожного полотна. В образовавшуюся яму упали 18 автомобилей, некоторые из них загорелись. Длина обрушившегося участка составила 18 метров, а площадь около 154 квадратных метров.
В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. Тринадцать пострадавших находятся в медицинских учреждениях, их жизни ничего не угрожает. Специалисты полагают, что обрушение дорожного полотна могло произойти из-за сильных ливней, прошедших в провинции Гуандун на прошлой неделе.
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Александр Бойцов