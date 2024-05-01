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Количество погибших при обрушении автотрассы в Китае выросло до 24 человек

01 мая 2024, 18:03
Фото: istockphoto/Derek Yung

Фото: istockphoto/Derek Yung

Число погибших при обрушении участка скоростной автотрассы в китайской провинции Гуандун выросло до 24 человек. Всего в результате катастрофы пострадали 54 человека.


Об этом сообщило информационное агентство Xinhua. Инцидент произошёл в ночь на 1 мая в районе города Мэйчжоу. Произошло обрушение нескольких пролётов моста и участка дорожного полотна. В образовавшуюся яму упали 18 автомобилей, некоторые из них загорелись. Длина обрушившегося участка составила 18 метров, а площадь около 154 квадратных метров.

В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. Тринадцать пострадавших находятся в медицинских учреждениях, их жизни ничего не угрожает. Специалисты полагают, что обрушение дорожного полотна могло произойти из-за сильных ливней, прошедших в провинции Гуандун на прошлой неделе.

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#происшествия
#китай
NYT сообщила о массовых кражах редких изданий книг Пушкина в Европе
NYT: из европейский библиотек украли около 200 редких изданий книг русских классиков
01 мая 2024, 18:25

Фото: iStock/morgan23

Более 170 редких изданий русских классиков, особенно Пушкина, исчезли из европейских библиотек за два года, пишет NYT.
Как пишет газета, в причастности к воровству подозревают группу граждан Грузии, которые меняли оригиналы на высококачественные копии.

Следствие задержало девять грузин, у четверых из которых нашли более 150 книг. Ранее полиция Франции арестовала еще троих подозреваемых, по одному выявили в Эстонии и Литве.

Часть книг вернуть не получится, потому что они были проданы на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге. Расследование проводила французская сторона. Оно получило название «Операция Пушкин».

По материалам дела, к кражам причастна сеть лиц, ряд из которых являются кровными родственниками.

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#европа
#кража
#пушкин
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В Москве задержали Диану Шурыгингу с предпринимателем Гусевым
01 мая 2024, 17:30

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве задержали скандальную звезду интернета Диану Шурыгину вместе с известным предпринимателем Святославом Гусевым, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 30 апреля жильцы многоквартирного дома на Долгоруковской улице в Москве вызвали полицию из-за непрекращающегося шума. Прибывшие на место происшествия правоохранители вывели из квартиры бывшую звезду интернета Диану Шурыгину, а также известного бизнесмена Святослава Гусева. Шурыгину и двух её знакомых доставили в отделение полиции.

Как пишет Baza, сам Гусев отказался комментировать случившееся. Тем не менее, несколько дней назад он вместе с Шурыгиной записал совместное видео, в котором сообщил, что теперь они будут работать вместе.

Напомним, Шурыгина стала популярной после резонансной истории, которую освещали в программе «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Тогда Шурыгина заявила, что на вечеринке её изнасиловал знакомый парень. На момент случившегося ей ещё не было 16 лет.

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#москва
#полиция
#арест
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В Иваново участник первомайской эстафеты скончался после забега
01 мая 2024, 17:06

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Иваново один из участников первомайской эстафеты скончался после забега, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура Ленинского района города Иваново начала проверку в связи со смертью участника эстафеты», — уточнили в надзорном ведомстве.

Предварительно установлено, что 1 мая на площади Революции в городе Иваново состоялась первомайская эстафета. Принявший в ней участие 43-летний мужчина почувствовал себя плохо. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако, спасти местного жителя не удалось.

Как удалось выяснить РИА Новости, скончавшийся мужчина предоставил все необходимые медицинские документы, которые позволяли ему принять участие в забеге.

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#прокуратура
#смерть
#спорт
#забег
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СБУ обвинила митрополита УПЦ Запорожского Луку в разжигании религиозной ненависти
01 мая 2024, 15:57

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в разжигании религиозной ненависти православному митрополиту из Запорожья, митрополиту Луке, пишет Telegram-канал Readovka.
Украинские спецслужбы произвели обыски в его доме. Митрополиту предъявляют обвинение в том, что он обличал раскольников, которые противостояли Церкви, захватывая храмы и нападая на священнослужителей и верующих. Подчеркивается, что власти Киева не только не пресекают действия Православной Церкви Украины (ПЦУ), нарушающие законы, но и поощряют их.

СБУ считает, что деятельность митрополита Луки является провокацией к религиозной вражде и подрывом безопасности Украины в пользу «агрессора». В результате его обвинили в нарушении безопасности страны. В конце 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины уже вводил санкции против этого священника.

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#сбу
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Арестован за взяточничество замминистра энергетики Свердловской области Кислицын
01 мая 2024, 15:31

Фото: iStock/ronstik

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрей Кислицын арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве.
Сведения об аресте были подтверждены Ленинским районным судом Екатеринбурга, пишут «Известия». Подробности дела пока не разглашаются.

Кислицын занимает должность заместителя главы ведомства с 2016 года и ответственен за реализацию государственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона.

Ранее, 25 апреля, бывшего первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову также арестовали по подозрению во взяточничестве до 15 июня. Следствие утверждает, что она получила взятку на сумму, не менее 123 миллионов рублей.

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#следствие
#депутат
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В Башкирии ураганный ветер сорвал крышу сельской школы
01 мая 2024, 15:11

Фото: МЧС Башкортостан

Ураганный ветер привел к частичному срыву крыши сельской школы в Башкирии. Об этом 1 мая сообщили в ГУ МЧС по республике.
«Вследствие прохождения неблагоприятных погодных явлений произошел частичный срыв кровли со здания СОШ деревни Узбяково по улице Школьной в Гафурийском районе республики», — заявили в ведомстве.
На улице Школьной в деревне Узбяково, Гафурийский район, часть профнастила оторвалась от кровли здания площадью 450 квадратных метров из общей площади крыши в 1600 квадратных метров.

Местами в республике наблюдается сильный ветер и дождь. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в результате происшествия никто не пострадал.

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В Германии судят мужчину, который насиловал девушку более 48 часов
01 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Мужчину, который удерживал и насиловал девушку более 48 часов, судят в Германии.
Об этом сообщает газета Bild. По данным издания, мужчину пакистанского происхождения осудили за насилие двух женщин. Первой жертвой 27-летнего Даниала стала его бывшая девушка, следует из обвинительного заключения.

Со второй он познакомился в ночном клубе. По словам девушки, он постоянно ее терроризировал, хотя она видела в нем просто друга. В результате Даниал запретил ей общаться с другими мужчинами, выпивать и посещать вечеринки.

Если девушка нарушала запреты, то он бил ее. Однажды она попала в больницу со сломанной челюстью и скулой.

Суд вынес постановление, что мужчина больше не имеет права приближаться к Николь. Однако, несмотря на это, она все равно с ним встретилась. В сентябре прошлого года злоумышленник затащил ее в старый ангар, связал, приковал к батарее и насиловал двое суток.

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Малыш впал в кому из-за бабушки, которая разбавила сухое молоко вином
01 мая 2024, 14:21

Фото: iStock/hallohuahua

Итальянская бабушка случайно использовала вино вместо воды для разведения сухого молока для своего четырехмесячного внука, что привело к тому, что малыш впал в кому, пишет РИА Новости.
Она перепутала бутылку вина с бутылкой воды из темного стекла. Женщина осознала ошибку, когда почувствовала запах смеси, после того как уже напоила ребенка.

Сразу же она отвезла его в больницу, где ему промыли желудок. 30 апреля мальчика подключили к аппарату и перевели в отделение интенсивной терапии педиатрической больницы. Отмечается, что на текущий момент его состояние стабильное и по данным местных СМИ, его жизни ничего не угрожает.

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#больницы
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Сообщается о взрыве в районе Пятницкого шоссе в Москве
01 мая 2024, 13:47

Фото: iStock/vladj55

Стало известно о взрыве под землей в районе Пятницкого шоссе в Москве.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев. По словам прохожих, столб огня был высотой в несколько этажей здания.

По предварительной информации, рабочие могли повредить кабель во время переукладки бордюров, из-за чего произошло короткое замыкание. Это могло привести к последующей детонации, отмечают в Telegram-канале.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Информации о пострадавших пока нет. В асфальте после взрыва осталась пробоина, рассказала Baza.

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