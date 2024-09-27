Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до девяти человек

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До девяти человек выросло количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане. Об этом информирует МЧС России в своем Telegram-канале.
«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять — погибли», — сказано в публикации ведомства.Как сообщалось ранее, из столовой, расположенной возле эпицентра взрыва, были спасены 14 человек, в здании произошло обрушение стены. Все случилось рядом с селом Новый Хушет на окраине города.
Уточнялось, что на месте инцидента работает 27 единиц техники, а также 119 спасателей. Людям помогают выбраться из-под завалов.
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