Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до девяти человек

Семья из Красноярского края, где четверо детей трагически отравились неизвестным веществом, жила в сложных бытовых условиях в старом доме, а отношения в семействе были сложными. Об этом журналистам рассказали соседи Виноградовых. При этом у следствия не было никаких подозрений в том, что к гибели детей могли быть причастны их родители. Однако ряд проведенных экспертиз показал, что в этом деле не все так однозначно. Какие новые факты вскрылись во время расследования расскажет редакция «Радио 1».