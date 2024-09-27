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Пьяный глава управления Нацбанка Украины подрался с военным на парковке

27 сентября 2024, 20:10
Фото: istockphoto/Shutter2U

Фото: istockphoto/Shutter2U

Руководитель Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины (НБУ) Павел Поляруш, будучи нетрезвым, устроил потасовку с военнослужащим ВСУ. Он угрожал прострелить военному ноги из наградного пистолета.


Конфликт произошёл на автомобильной парковке, передаёт издание «Страна.ua». На кадрах видеозаписи, которую предоставил военный с позывным Бессмертный, а опубликовало издание в своём телеграм-канале, можно увидеть, как чиновник бросается буквально под колёса машины, выкрикивает угрозы, обещая прострелить оппоненту ноги.

Сам Поляруш всё отрицает, говоря, что он является пострадавшей стороной и в качестве доказательства предъявляя разбитые в ходе потасовки очки. В украинской полиции сообщили, что на банкира составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. У него также изъяли пистолет, которым он угрожал Бессмертному.

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#пистолет
#машины
#очки
#банк
#украина
Кот в США нашел ручную гранату и стал играть с ней
Кот в Огайо нашел ручную гранату и стал играть с ней
27 сентября 2024, 19:48

Фото: istockphoto/blake81

Кот в США играл с ручной гранатой, которую позже у него отобрали саперы. Как передает WCAX-TV, «игрушку» животное отыскало в домашнем полуподвале во время ремонтных работ.
Пушистик так сильно громыхал, что хозяева заинтересовались происходящим. Увидев подозрительный снаряд, они вызвали полицейских. Правоохранители сделали вывод, что перед ними граната и вызвали на место саперов.

Гранату у кота отобрали, и теперь планируют уничтожить ее. Как она оказалась в доме не уточняется.

Похожий случай произошел в Шотландии, где кот принес хозяйке запрещенные вещества, которые выплюнул рядом с хозяйкой. Известно, что речь шла о неких сушеных растениях.

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#мир
#сша
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#оружие
#граната
#игра
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Взрыв на заправке в Дагестане 27 сентября: погибли трое взрослых и ребенок
Трое взрослых и ребенок погибли во время взрыва на АЗС Plus в Дагестане
27 сентября 2024, 18:39

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Четыре человека, включая ребенка, погибли в результате взрыва на АЗС Plus возле поселка Новый Хушет в Дагестане. Взрыв н заправке прогремел в 17:30, после чего начался крупный пожар.
При взрыве погибли три взрослых человека и один ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Также от взрыва пострадали припаркованные рядом 10 автомобили. Ударная волна пробила стену трехэтажного дома. Сейчас на месте происшествия работаю экстренные службы, пожарные, скорая и полиция. Одну полосу движения перекрыли. Что стало причиной, взрыва пока неизвестно.

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#полиция
#ребёнок
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#происшествия
#дома
#взрыв
#дагестан
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Швейцарская спортсменка умерла после падения на чемпионате мира по велоспорту
18-летняя швейцарка умерла после падения на юниорском ЧМ по велоспорту
27 сентября 2024, 18:16

Фото: istockphoto/U. J. Alexander

Швейцарская велогонщица Муриэль Фюрре скончалась в возрасте 18 лет после падения на юниорском чемпионате мира по велоспорту. Спортсменка упала во время групповой гонки, после чего ее в тяжелом состоянии доставили в больницу на спасательном вертолете.
Спустя сутки в больнице Цюриха девушка скончалась от черепно-мозговой травмы, так и не придя в сознание, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов.

Сообщается, что чемпионат мира по велоспорту среди юниоров в Цюрихе продлится до 29 сентября. Первенство завершится заездом среди мужчин.

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#служба
#смерть
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СК РФ завёл дело о халатности после уничтожения в Уфе аллеи в честь героев СВО
27 сентября 2024, 18:09

Фото: сайт Кремля

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у башкирского Следственного управления доклад по уголовному делу о халатности. Оно было возбуждено после уничтожения в Уфе аллеи, посвящённой вернувшимся домой участникам спецоперации.
Об этом сообщил информационный центр СК РФ в своём телеграм-канале. «Аллея возвращения домой» была высажена в столице Башкирии 30 сентября 2022 года. Её посвятили защитникам Отечества и воссоединению с Россией республик Донбасса и регионов Новороссии.

Позже в СМИ появились сообщения об уничтожении аллеи, посвящённой бойцам, вернувшимся с СВО. Территория памятного объекта передана под строительство торгового центра, выкорчеваны деревья, посаженные местными жителями в знак уважения к российским военнослужащим. По данному факту в региональном Следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело.

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Известны детали убийства 12-летней школьницы на Кубани
Обвиняемый в убийстве 12-летней школьницы на Кубани хотел изнасиловать жертву
27 сентября 2024, 17:32

Фото: istockphoto/blinow61

Фигурант уголовного дела об убийстве 12-летней школьницы на Кубани хотел изнасиловать жертву, однако его спугнула проезжающая мимо машина, поэтому он не оставил девочку в живых. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник среди правоохранителей.
«Изначально хотел изнасиловать, испугался, так как проезжала машина. Потом решил не оставлять в живых, испугался последствий», — сказал источник агентства.
Обвиняемого арестовали до 2 ноября.

Как сообщалось ранее, глава семьи, что отравилась в Красноярском крае, сделал важное признание. Дети скончались после ужина в одной из больниц региона. Продукты приобретались в местном магазине.

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#мир
#россия
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«Насильно и специально»: признание отца, отравленных под Красноярском детей, результаты экспертизы
27 сентября 2024, 16:31

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Семья из Красноярского края, где четверо детей трагически отравились неизвестным веществом, жила в сложных бытовых условиях в старом доме, а отношения в семействе были сложными. Об этом журналистам рассказали соседи Виноградовых. При этом у следствия не было никаких подозрений в том, что к гибели детей могли быть причастны их родители. Однако ряд проведенных экспертиз показал, что в этом деле не все так однозначно. Какие новые факты вскрылись во время расследования расскажет редакция «Радио 1».

Обстановка в доме, где жили дети


В Сети появились фотографии из дома, где проживали Виктория и Дмитрий Виноградовы, после того как вся страна узнала о смертельном отравлении. На видео, сделанном следователями, видно, что в доме царит хаос: на кухне валяются ботинки, у стула сломана спинка, вещи разбросаны по полу, а на столе горы пакетов. На другой фотографии, сделанной в коридоре, стены почти полностью оголены, а вместо двери в комнату висит простыня. Пользователи соцсетей заметили пустые бутылки от пива.

При этом соседи семейства выражают слова поддержки родителям погибших детей, отметив, что хотя отец семьи иногда употреблял алкоголь, это было не чаще, чем у других. Один из них объяснил, что беспорядок в доме связан с тем, что семья недавно переехала и еще не успела сделать ремонт. По мнению источника aif.ru, семья благополучна, о чем свидетельствует регулярное посещение детьми школы и их опрятный внешний вид.

«Это была хорошая семья, не алкоголики. Дети всегда были опрятны и ходили в школу. Родители трудились с утра до вечера», — поделилась соседка семьи.

Фото: телеграм-канал прокуратуры Красноярского края

Как складывались отношения между родителями погибших детей


По словам знакомых и друзей Виноградовых, они прекрасно справлялись со своими родительскими обязанностями и любили детей.

«Хорошие люди, трудолюбивые. Как родители — тоже замечательные. Дети у них были воспитанные. Это шок. Не только для меня, но и для всех, кто их знал. Для семьи это огромное горе», — поделился Сидоренко с журналистами «Известий».

Брат главы семейства, Алексей Виноградов, намекнул на то, что между супругами иногда возникали конфликты и отношения между супругами временами бывали сложными.

«Как у всех. Сегодня сложно, завтра любовь, послезавтра — неизвестно», — рассказал он в интервью НТВ.


Что сообщили следователям родители пострадавших детей


В настоящее время следователи планируют провести дополнительные допросы родственников и соседей, чтобы глубже понять ситуацию в семье перед трагическим событием. Заместитель прокурора Красноярского края Евгений Мостовой отметил, что следствие также обратило внимание на плохое состояние жилища пострадавшей семьи.

«Мы будем нацелены на допросы знакомых и соседей для выяснения внутренних отношений и психоэмоционального состояния взрослых и детей перед трагедией, а также проверим работу социальных служб с данной семьей», — отметил он в заявлении для НТВ.

Одной из предполагаемых причин смерти несовершеннолетних стало употребление продуктов с неизвестным токсическим веществом или паров инсектицидного аэрозоля. С места происшествия были изъяты флаконы аэрозолей, производимых новосибирским заводом. Версия о пищевом отравлении пельменями не подтвердилась, так как в пробах продуктов не нашли превышения вредных веществ. Однако выяснили, что накануне дома использовался дихлофос.


Признание отца


На допросе отец погибших детей признался, что накануне трагедии обработал дом средством от насекомых. После этого семья отправилась гулять, однако уже через пару часов все вернулись домой. При этом жилище не проветривали, в доме была открыта только небольшая форточка. Уже ночью и утром всем членам семьи стало плохо. Они испытали симптомы пищевого отравления.

Криминалист, осматривающий место происшествия, не исключил, что перед распылением глава семьи не изучил инструкцию.

«Возможно, либо не прочитал, либо прочитал, но игнорировал требования инструкции», – сказал сотрудник СК.

Фото: iStock/Motortion

Странная деталь в деле


На трагические события в семье Виноградовых отреагировал бывший Главный санитарный врач России, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Почему тогда со взрослыми все в порядке? Здесь явно что-то криминальное», – предположил он.

Он также обратил внимание на то, что токсичные дихлофосы, которые могли бы оказать отравляющее действие, уже давно перестали выпускать.

«Кот мог погибнуть от паров токсического вещества. Но как дети погибли – мне трудно смоделировать, потому что токсичный для людей дихлофос остался в 70-80-х годах. А потом стали выпускать дихлофос, который может действовать только на членистоногих, но не на людей. Но чтобы четверо детей умерли вот так, даже если тем старым дихлофосом, которого у нас сейчас в принципе быть не должно... это надо было каким-то образом сделать насильно и специально», – заявил Онищенко.

Кроме того, в анализах четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, обнаружили неизвестный инсектицид, который, предварительно, в дихлофосе не содержится.

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#происшествия
#ск
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Сахалинским старшеклассникам показали видео аборта
27 сентября 2024, 15:45

Фото: istockphoto/tiero

В одной из сахалинских школ старшеклассникам показали видео аборта крупным планом. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», все происходило в рамках лекции на тему об «опасности прерывания беременности».
По данным журналистов, учеников посадили в зал, не предупредив заранее о мероприятии.

«Показывали документальный фильм, о том, сколько абортов происходит в России каждый час и каждую минуту. Говорили, что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной», — прокомментировал один из присутствующих в зале старшеклассников.
Отмечено, что большая часть зрителей закрыла глаза, чтобы не видеть происходящего на записи.

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#россия
#дети
#школа
#скандал
#новости
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Росгвардейцы помогли задержать производителя наркотиков в Подмосковье — видео
27 сентября 2024, 15:37

Фото: istockphoto/tiero

В Серпухове задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя, который организовал в доме лабораторию по производству мефедрона, в задержании приняли участие полицейские и бойцы ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
«В арендованном задержанном доме, а также в гараже было обнаружено и изъято оборудование и материалы для производства наркотиков, а также пластиковая ёмкость с мефедроном и 58 свёртков с таким же содержимым», — говорится в сообщении.
Против задержанного заведено уголовное дело. Исследование изъятых материалов продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 13-летняя девочка забеременела от своего деда, ранее судимого за изнасилование. Подробности — в материале «Радио 1».

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#серпухов
#росгвардия
#наркотики
#задержание
#криминал
#видео
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В окрестностях Балашихи тушат три лесных пожара
27 сентября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сразу три пожара вспыхнули в лесах на территории городского округа Балашиха в пятницу, 27 сентября, в тушении участвуют более 40 человек, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Погодная ситуация очень сложная: сушь и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня. На тушение этих пожаров мы уже привлекли 19 единиц техники и 41 человек из лесопожарных формирований. При необходимости эта группировка будет наращиваться», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Отмечается, что причиной всех лесных пожаров в Балашихе являются действия человека.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, в регионе предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#лес
#балашиха
#комлесхоз мо
#лесные пожары
#московская область
#подмосковье
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