Пьяный глава управления Нацбанка Украины подрался с военным на парковке

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Руководитель Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины (НБУ) Павел Поляруш, будучи нетрезвым, устроил потасовку с военнослужащим ВСУ. Он угрожал прострелить военному ноги из наградного пистолета.
Конфликт произошёл на автомобильной парковке, передаёт издание «Страна.ua». На кадрах видеозаписи, которую предоставил военный с позывным Бессмертный, а опубликовало издание в своём телеграм-канале, можно увидеть, как чиновник бросается буквально под колёса машины, выкрикивает угрозы, обещая прострелить оппоненту ноги.
Сам Поляруш всё отрицает, говоря, что он является пострадавшей стороной и в качестве доказательства предъявляя разбитые в ходе потасовки очки. В украинской полиции сообщили, что на банкира составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. У него также изъяли пистолет, которым он угрожал Бессмертному.
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