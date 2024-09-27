Погибшего ребенка достали из-под завалов после взрыва АЗС в Дагестане

Фото: МЧС России
Спасатели продолжают работать на месте взрыва АЗС в Махачкале. Там из-под завалов достали тело второго погибшего ребенка. Всего погибли 7 человек, включая двоих детей. Еще 10 человек пострадали.
14 человек удалось спасти из столовой, которая находилось возле эпицентра взрыва, в здании обрушилась стена. Взрыв прогремел на заправке Plus на окраине города близ села Новый Хушет.
На месте работают 119 спасателей и 27 единиц техники.
Пожар локализовали в 19:40. Сейчас спасатели достают из-под завалов людей. Официально сообщается о 17 пострадавших, среди которых 7 погибших.
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«14 человек спасены, из столовой АЗС, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва», — сообщает Shot.
На месте работают 119 спасателей и 27 единиц техники.
«На момент прибытия спасателей горели помещения АЗС и столовой на площади более 500 квадратных метров», — сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Республике Дагестан Олег Колпиков.
Пожар локализовали в 19:40. Сейчас спасатели достают из-под завалов людей. Официально сообщается о 17 пострадавших, среди которых 7 погибших.
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Лия Мурадьян