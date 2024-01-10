Количество погибших в результате беспорядков в Эквадоре увеличилось до 10

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Не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции, погибли в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь. Об этом национальная полиция написала в социальной сети X.
Сообщается, что несколько сотрудников полиции были убиты преступниками. Другие подробности о погибших и пострадавших не разглашаются.
Ранее в полиции сообщали о восьми погибших и двух пострадавших.
Напомним, эквадорский президент Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней после беспорядков в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд. Это позволит привлечь вооруженные силы для восстановления контроля в пенитенциарной системе. Однако действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны.
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Екатерина Коршунова