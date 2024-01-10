Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора

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В свете ухудшения обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре Российское посольство в этой стране настоятельно рекомендовало избегать путешествий по её территории или посещения страны в настоящее время.
Однако на данный момент нет информации о пострадавших гражданах России. Дипломатическая миссия опубликовала подобное заявление в своем Telegram-канале, предостерегая ограничить путешествия и посещения Эквадора до улучшения обстановки в стране.
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