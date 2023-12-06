В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного Совета ЛНР Попова

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В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного Совета ЛНР Олега Попова. Предварительно, он ранен. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.
«В Луганске теракт. Недалеко от стадиона "Авангард" взорван автомобиль. Предварительно, ранен депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов», - написал Котенок в своем Telegram-канале.
Подробностей о состоянии Попова не раскрываются.
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