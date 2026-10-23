Компания подростков похитила школьника, заставляла попрошайничать и вымогала деньги

23 октября 2026, 17:50

В Петербурге полиция открыла дело после похищения школьника подростками

Фото: istockphoto/blinow61

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства похищения несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге. По данным регионального управления МВД, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве.