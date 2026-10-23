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Компания подростков похитила школьника, заставляла попрошайничать и вымогала деньги

В Петербурге полиция открыла дело после похищения школьника подростками
Фото: istockphoto/blinow61

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства похищения несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге. По данным регионального управления МВД, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве.



По версии правоохранителей, некоторое время молодые люди заставляли школьника попрошайничать, выпрашивая деньги у водителей. Полученные средства он передавал компании. Родителям о ситуации подросток не рассказывал, так как опасался за свою безопасность. Кроме того, несовершеннолетнего преследовали после тренировок и постоянно запугивали.

При расследовании задержали молодых людей до 19 лет. Предположительно, главной фигуранткой схемы является школьница.

По данным СМИ, юноши затолкали жертву в автомобиль и скрылись. Перед этим малолетний успел уведомить о ситуации друга, который рассказал обо всем матери пострадавшего.

Никита Кротов

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