Компания подростков похитила школьника, заставляла попрошайничать и вымогала деньги
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства похищения несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге. По данным регионального управления МВД, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве.
По версии правоохранителей, некоторое время молодые люди заставляли школьника попрошайничать, выпрашивая деньги у водителей. Полученные средства он передавал компании. Родителям о ситуации подросток не рассказывал, так как опасался за свою безопасность. Кроме того, несовершеннолетнего преследовали после тренировок и постоянно запугивали.
При расследовании задержали молодых людей до 19 лет. Предположительно, главной фигуранткой схемы является школьница.
По данным СМИ, юноши затолкали жертву в автомобиль и скрылись. Перед этим малолетний успел уведомить о ситуации друга, который рассказал обо всем матери пострадавшего.
Читайте также: