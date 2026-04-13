Братья вымогали деньги у бойца СВО и предстанут перед судом
В Волгоградской области перед судом предстанут два брата, обвиняемые в вымогательстве у участника специальной военной операции. Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел в 2025 году.
Злоумышленники инсценировали ДТП с участием автомобиля военнослужащего, который находился в отпуске после ранения. Угрожая расправой, они потребовали от мужчины 50 тысяч рублей. Под давлением потерпевший отдал свой автомобиль в качестве залога и подписал незаполненный бланк договора купли-продажи.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы. В отношении братьев также возбудили уголовные дела о хулиганстве.
Прокуратура направила дело во Фроловский городской суд. Фигуранты находятся под стражей.
