Братья вымогали деньги у бойца СВО и предстанут перед судом

В Волгоградской области перед судом предстанут два брата, обвиняемые в вымогательстве у участника специальной военной операции. Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел в 2025 году.



Злоумышленники инсценировали ДТП с участием автомобиля военнослужащего, который находился в отпуске после ранения. Угрожая расправой, они потребовали от мужчины 50 тысяч рублей. Под давлением потерпевший отдал свой автомобиль в качестве залога и подписал незаполненный бланк договора купли-продажи.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы. В отношении братьев также возбудили уголовные дела о хулиганстве.

Прокуратура направила дело во Фроловский городской суд. Фигуранты находятся под стражей.

