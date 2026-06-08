Бандиты ограбили дом в Курской области, связали хозяйку и вымогали у нее 10 млн

08 июня 2026, 23:01

МВД: Грабители вымогали у женщины 10 млн рублей в Курской области

Фото: istockphoto/Dzurag

В Курской области раскрыто разбойное нападение на женщину. Инцидент произошел в мае, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.