Бандиты ограбили дом в Курской области, связали хозяйку и вымогали у нее 10 млн
В Курской области раскрыто разбойное нападение на женщину. Инцидент произошел в мае, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Поздним вечером в частный дом в Курском районе ворвались неизвестные. Они применили к хозяйке насилие, опасное для жизни, угрожали расправой и потребовали 10 миллионов рублей.
Потерпевшая заявила, что таких денег у нее нет. Тогда злоумышленники обыскали дом, похитили более 200 тысяч рублей, связали женщину и скрылись. Жертва находилась одна, но после ухода нападавших, несмотря на травмы, смогла освободиться и сообщить о случившемся в полицию.
Спустя несколько дней оперативники задержали троих подозреваемых. Одного в Курске, второго — на съемной квартире в Московской области. Установили, что он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, кражи, изнасилования, вымогательство и организацию массовых беспорядков.
Третьего подозреваемого, также ранее судимого, взяли в Орловской области. При нем нашли несколько комплектов одежды, предметы маскировки, строительные инструменты, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.
По версии следствия, нападение тщательно спланировали, а задержанные являются исполнителями заказа. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.
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