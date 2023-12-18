Четырехмесячного мальчика затянуло в торнадо

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В Соединенных Штатах четырехмесячного ребенка затянуло в мощную воронку торнадо. Об этом информирует WSMV.
Торнадо обрушился на переносной дом в городе Кларксвилл, штат Теннесси, где проживала пара с двумя детьми. Как рассказала 22-летняя Сидни Мур, она сидела в спальне с годовалым малышом, когда услышала шум. Она подбежала к ребенку и закрыла его собой.
«Буквально в тот момент, когда я прыгнула на него, рухнули стены дома», — поделилась воспоминаниями женщина.
«Он все время держался за люльку, и, по его словам, их закружило, а потом выбросило», — рассказала Мур.Мужчина оказался на земле и понял, что потерял из виду ребенка. К частью, семья осталась жива и отделалась порезами и ушибами. Малыша нашли на поваленном дереве под проливным дождем. Сейчас семье помогают неравнодушные, ведь у них не осталось жилья.
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