Младенца, завёрнутого в плед, нашли на лестнице дома в Воронежской области

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В Воронежской области на подвальной лестнице жилого дома нашли новорождённую девочку, завёрнутую в плед. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
Отмечается, что девочка была найдена в городе Остогожск. В полицию информация поступила в 7:20 по мск 16 декабря от медицинских работников. Ребёнок был одет по возрасту и сезону, завёрнут в пелёнку и плед правильным способом, который не ограничивает дыхание. Новорождённую девочку экстренно госпитализировали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности новорождённого ребёнка.
В настоящее время сотрудники СК вместе с полицейскими устанавливают мать девочки. Для этого изучаются записи с камер видеонаблюдения, отрабатываются жилые дома этого микрорайона, изучаются семьи, состоящие на профилактическом учёте, а также проверяются женщины, которые вставали на учёт по беременности в женской консультации.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности новорождённого ребёнка.
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Анастасия Чинкова