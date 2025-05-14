SHOT: Копьё пробило насквозь голову школьнице в Кабардино-Балкарии

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Школьница умерла в реанимации спустя четыре дня после того, как ей копьем пробило голову. Как пишет SHOT, инцидент произошел в Кабардино-Балкарии.
Уточняется, что во время тренировки в спортшколе «Колос» города Прохладный 16-летний подросток метнул копье, которое попало в голову 13-летней девочке. Тренер в этот момент отвлекся, сказано в публикации.
Ребенка экстренно госпитализировали, медики боролись за ее жизнь, но 7 мая школьницы не стало. Она скончалась, не приходя в сознание. Дело на контроле Следственного комитета. Сейчас решается вопрос, привлечь ли к ответственности педагога Владимира М. Мужчина был ранее главой станицы Приближная.
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Ребенка экстренно госпитализировали, медики боролись за ее жизнь, но 7 мая школьницы не стало. Она скончалась, не приходя в сознание. Дело на контроле Следственного комитета. Сейчас решается вопрос, привлечь ли к ответственности педагога Владимира М. Мужчина был ранее главой станицы Приближная.
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Никита Кротов