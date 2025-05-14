Российская туристка упала с кровати во время сна и впала в кому

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Российская туристка Виолетта из Кемерова впала в кому на острове Пхукет после падения с кровати во время сна. Инцидент произошел за два дня до запланированного отъезда пары домой, сообщает Telegram-канал Mash.
Муж Виолетты, услышав шум от падения, вернул её на кровать, но утром не смог разбудить.
В тайской больнице у женщины диагностировали повреждение мозга и нарушения когнитивных функций. Состояние Виолетты стабилизировалось, и её готовят к выписке, однако семья столкнулась с финансовыми трудностями: они не смогли оплатить лечение и накопили долг за пребывание в клинике.
Возвращение в Россию задерживается также из-за незнания мужем английского языка и отсутствия навыков использования интернета для поиска помощи.
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В тайской больнице у женщины диагностировали повреждение мозга и нарушения когнитивных функций. Состояние Виолетты стабилизировалось, и её готовят к выписке, однако семья столкнулась с финансовыми трудностями: они не смогли оплатить лечение и накопили долг за пребывание в клинике.
Возвращение в Россию задерживается также из-за незнания мужем английского языка и отсутствия навыков использования интернета для поиска помощи.
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Мария Моисеева