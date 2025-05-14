В Кузбассе мать разбила младенцу голову о чугунную ванну из-за плача

Фото: iStock/Marija Stepanovic
В Кузбассе молодая женщина разбила семимесячному сыну голову о чугунную ванну из-за того, что он долго плакал. Сейчас малыш проживает с отцом, а мать отправили в колонию на два года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«10 февраля 2025 года, находясь в квартире по улице Инициативной в городе Кемерово, женщина сильно избила родного 7-месячного сына, разозлившись на него за плач и доставляемые в связи с этим неудобства. Она взяла руками голову ребенка и, удерживая его таким образом, с силой ударила малолетнего не менее двух раз головой об дно чугунной ванны», — передает «Сiбдепо».
Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Суд приговорил 21-летнюю мать к двум годам колонии.
В настоящее время малыша уже выписали. Он живёт с отцом.
Тем временем в Санкт-Петербурге двоих детей поместили в больницы в тяжелом состоянии. Один ребенок получил ушиб мозга на детской площадке, а второй проглотил батарейку, пишут argumenti.ru.
Известно, что пятилетний мальчик из Красногвардейского района попал в больницу с закрытой ЧМТ, ушибом головного мозга легкой степени и ссадинами мягких тканей на лбу. Оказалось, что ребёнок столкнулся головой с пятилетней сестрой.
Читайте также:
Профосмотры в Подмосковье с начала года прошли свыше 600 тыс. детей
Российская туристка упала с кровати во время сна и впала в кому
Мигрант-таксист пытался изнасиловать пассажирку в Башкирии
Элина Позднякова