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Красноярские инспектора ДПС спасли замерзавшую в лесу девочку

20 января 2024, 04:30
Фото: iStock/Kichigin

Фото: iStock/Kichigin

В Красноярском крае автоинспекторы ГИБДД спасли четырехлетнюю девочку, замерзающую на дороге, ведущей в лес рядом с селом Ирбейское.
Малышка Ева направлялась в сторону леса без варежек в 15-градусный мороз. Она плакала и смогла лишь назвать полицейским своё имя. Когда правоохранители на патрульной машине доставили ребёнка в больницу, медики диагностировали у Евы обморожение пальцев обеих кистей первой стадии.



Как пояснили в пресс-cлужбе красноярской полиции, девочка оказалась одна, так как ее упустили из виду девятилетний брат и восьмилетняя сестра, с которыми ее отправила на горку мать. В какой-то момент старшие дети упустили сестру из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего вернулись домой и рассказали о случившемся.


Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. С матерью Евы провели беседу о недопустимости оставления детей без присмотра.

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#красноярский край
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США нанесли удар по противокорабельным ракетам йеменских хуситов
ТАСС: США уничтожили три противокорабельных ракеты движения хуситов
20 января 2024, 01:41

Фото: iStock/Serhej_Calka

Соединённые Штаты уничтожили три противокорабельные ракеты йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» в результате авиаударов, нанесенных по контролируемой мятежниками территории Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Удары стали ответом на атаку на американское судно в Аденском заливе и Аравийском море, которая произошла накануне.

Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.

Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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#авиация
#хуситы
#йемен
#сша
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SHOT: Часть Махачкалы осталась без света из-за сгоревшей высоковольтной линии
20 января 2024, 01:22

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

В Махачкале из-за замыкания проводов загорелась кровля жилого дома на улице Героев Дагестана: эвакуированы 65 человек, при этом часть домов в центре города остались без света. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что перед началом возгорания в небе было видно яркую синюю вспышку.



По сообщениям республиканского ГУ МЧС, сейчас площадь пожара в Махачкале увеличилась до 500 квадратных метров, огнем охвачены крыши двух пятиэтажек, но спасателям удалось локализовать его.

В Ростовской области вечером 13 января произошла серия отключений электроэнергии, из-за чего десятки тысяч человек остались без света. Без электроэнергии оказались Новочеркасск, Гуково, Батайск, Аксай, а также населенные пункты Азовского района.

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Прокуратура проверяет инцидент с нападением мужчины на женщину-инвалида в Самаре
19 января 2024, 21:40

Фото: iStock/Dzurag

Прокуратура приступила к проведению проверки по факту нападения мужчины на женщину-инвалида в Самаре. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
В пятницу, 19 января, Telegram-каналы сообщили о том, что 27 октября в Самаре произошло нападение мужчины-пассажира на глухонемую женщину-таксиста. Причиной такого поведения стал конфликт, который развернулся из-за того, что мужчина отказался возмещать ущерб за повреждённую дверь автомобиля.

Прокуратура Самарской области организовала проверку, а правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

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Со сломанного подъёмника на горнолыжном курорте в Яхроме сняли 25 человек
19 января 2024, 20:55

Фото: телеграм-канал Ильи Поночевного

Спасатели эвакуировали 25 человек с остановившегося кресельного подъёмника на горнолыжном курорте «Степаново» под Яхромой в Дмитровском городском округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Илья Поночевный.
«Вышло из строя поворотное колесо подъёмника, и он остановился. Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали 25 пассажиров. По уточнённой информации, в больницу были доставлены три человека. Все пациенты обследованы, в госпитализации они не нуждались. Подозрения на переломы не подтвердись», – написал Поночевный в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте «Степаново» сломался подъёмник. В результате три человека сорвались вниз. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#дмитровский городской округ
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Мужчина погиб после поножовщины в электричке Москва – Сергиев Посад
19 января 2024, 19:47

Фото: iStock/natasaadzic

Мужчина ранил ножом пассажира электропоезда Москва - Сергиев Посад. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Отмечается, что в электричке между двумя пассажирами вспыхнул конфликт. Тогда один из участников достал нож и ранил своего оппонента.

Мужчину с ножевым ранением экстренно госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Личность напавшего, который скрылся с места происшествия, удалось установить по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники полиции задержали его в подмосковном посёлке Монино.

Выяснилось, что напавший на попутчика мужчина 1968 года рождения уже ранее был судим за кражи, мошенничество и побои.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о его аресте.

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#смерть
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После остановки подъёмника в Яхроме возбудили уголовное дело
19 января 2024, 19:39

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Уголовное дело возбуждено после инцидента на горнолыжном курорте в Яхроме Дмитровского городского округа. Его будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
«Предварительной причиной стала поломка поворотного колеса, в результате чего подъёмник остановился. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.
Ранее в подмосковном Минздраве «Интерфаксу» сообщили, что в результате инцидента в Дмитровском округе пострадали три человека, которые сорвались вниз. Двое из них госпитализированы.

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Два человека сорвались с подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье
#инцидент
#горные лыжи
#яхрома
#подмосковье
#московская область
#следственный комитет
#уголовное дело
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В прокуратуре назвали возможную причину остановки подъёмника в Подмосковье
Прокуратура: подъёмник в Яхроме мог остановиться из-за плохого натяжения троса
19 января 2024, 18:49

Фото: iStock/Kisa_Markiza

Подъёмник горнолыжного комплекса в Подмосковье мог остановиться из-за поломки поворотного колеса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Отмечается, что в результате поломки конструкции произошло недостаточное натяжение троса. Именно это и остановило подъёмник.

Ранее РИА Новости сообщали, что на горнолыжном курорте «Степаново» в городском округе Дмитров сломался подъёмник с находящимися на нём людьми. В результате этого пострадали два человека, которые сорвались вниз.

В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы, которые спасают людей, застрявших на морозе.

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#подмосковье
#горные лыжи
#происшествия
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Суд не стал помещать в СИЗО подростка, проломившего череп сверстнику
19 января 2024, 18:38

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Петербурге отказался арестовывать 17-летнего подростка Михаила Колпакова, проломившего сверстнику череп из-за надписи на футболке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Отмечается, что следствие ходатайствовало о помещении молодого человека в изолятор. Однако суд отказался выполнять это требование. Судебный процесс осуществлялся в закрытом режиме.

Подростка задержали 17 января и в этот же день предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Накануне задержания обвиняемый напал на студента колледжа. Выяснилось, что причиной нападения стало слово white на футболке студента.

В результате инцидента парень был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и ушибом мозга.

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#обвинение
#следствие
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Два человека сорвались с подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье
Подъемник с людьми сломался на горнолыжном курорте в Подмосковье
19 января 2024, 18:20

Фото: iStock/kvv515kvv

На горнолыжном курорте «Степаново» в городском округе Дмитров Московской области сломался подъемник вместе с людьми. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщили в экстренных службах.
«В результате сбоя в работе колеса привода произошла остановка подъемника на горнолыжном курорте "Степаново" в Яхроме», - передает РИА Новости информацию.

По данным Shot, в результате резкой остановки подъемника оттуда сорвались два человека. Поясняется, что те, кто был не пристегнут, рухнули вниз. Остальные застряли на морозе. Для их спасения на место прибыли экстренные службы.

19 января стало известно, что после обильных снегопадов трассы горнолыжных курортов Яхромы готовы к приему гостей. Даже в сильный снегопад и метель горнолыжный курорт в Дмитровском округе пользуется популярностью у туристов.

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