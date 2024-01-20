Красноярские инспектора ДПС спасли замерзавшую в лесу девочку

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В Красноярском крае автоинспекторы ГИБДД спасли четырехлетнюю девочку, замерзающую на дороге, ведущей в лес рядом с селом Ирбейское.
Малышка Ева направлялась в сторону леса без варежек в 15-градусный мороз. Она плакала и смогла лишь назвать полицейским своё имя. Когда правоохранители на патрульной машине доставили ребёнка в больницу, медики диагностировали у Евы обморожение пальцев обеих кистей первой стадии.
Как пояснили в пресс-cлужбе красноярской полиции, девочка оказалась одна, так как ее упустили из виду девятилетний брат и восьмилетняя сестра, с которыми ее отправила на горку мать. В какой-то момент старшие дети упустили сестру из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего вернулись домой и рассказали о случившемся.
Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. С матерью Евы провели беседу о недопустимости оставления детей без присмотра.
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Как пояснили в пресс-cлужбе красноярской полиции, девочка оказалась одна, так как ее упустили из виду девятилетний брат и восьмилетняя сестра, с которыми ее отправила на горку мать. В какой-то момент старшие дети упустили сестру из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего вернулись домой и рассказали о случившемся.
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Артем Путинцев