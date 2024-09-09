Крупнейший аэропорт Швеции временно закрылся из-за неопознанных дронов в небе

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Крупнейший аэропорт Швеции, Стокгольм-Арланда, в ночь на понедельник приостанавливал работы в связи с неизвестными беспилотниками в небе. Об этом сообщает местное издание SVT.
По данным управления гражданской авиации Стокгольма, в районе аэропорта были обнаружены как минимум четыре дрона разного размера, тип которых не удалось идентифицировать.
Отмечается, что в районе 02:00 по местному времени (03:00 мск) аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы. Пяти самолётам пришлось отправиться на посадку в гавани вблизи городов Нючепинг и Гетеборг.
Через полтора часа работа аэропорта была восстановлена. Полиция приступила к расследованию произошедшего. Они предполагают, что что эта была спланированная операция, цель которой пока непонятна.
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Отмечается, что в районе 02:00 по местному времени (03:00 мск) аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы. Пяти самолётам пришлось отправиться на посадку в гавани вблизи городов Нючепинг и Гетеборг.
Через полтора часа работа аэропорта была восстановлена. Полиция приступила к расследованию произошедшего. Они предполагают, что что эта была спланированная операция, цель которой пока непонятна.
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Анастасия Чинкова