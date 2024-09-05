Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу беспилотников

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В ночь на 5 сентября дежурные силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии успешно ликвидировали беспилотные летательные аппараты, которые нарушили государственную границу. Об этом сообщил начальник Главного штаба и первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов.
В результате происшествия жертв и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что беспилотник нарушил воздушное пространство Беларуси. Жители Гомеля сообщили как минимум о двух взрывах и сбитом объекте в небе. Упавший объект приземлился за пределами города.
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Анастасия Хохлова