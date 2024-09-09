Жительница Курской области рассказала, как пряталась в реке от БЛА ВСУ

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Дроны Вооруженных сил Украины постоянно атаковали эвакуирующихся на лодке по реке людей, которые были вынуждены прятаться от опасности в воде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на жительницу приграничного Кореневского района Курской области Валентину.
«Мы мчим, а тут беспилотники начали летать.мДальше на лодке переправлялись. А мост разбитый. Мы на лодке, на моторной лодке. Нас переправили. А потом снова дроны, пришлось в реке прятаться», — рассказала она.
Сейчас женщина находится в одном из пунктов временного размещения (ПВР) региона. По ее словам, там ей оказали всю необходимую помощь.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.
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Дарья Осипова