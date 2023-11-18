Крупный пожар под Екатеринбургом

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На Пермском тракте загорелась гостиница «Дружинино».
В настоящий момент пламенем охвачено вся крыша здания, площадь пожара составляет более 1000 квадратных метров. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
По предварительным данным пострадавших нет, люди смогли выйти из горящего здания до приезда спасательных служб.
Ранее сообщали, что женщина погибла при пожаре в квартире в многоэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы, передает столичная прокуратура. В настоящее время, возгорание ликвидировано. Поводится проверка.
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Дана Игумнова