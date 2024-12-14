Крупный пожар произошел под Анапой

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В СНТ «Колос» под Анапой произошёл крупный пожар в магазине, охвативший площадь в 900 квадратных метров.
Как сообщили в Telegram-канале МЧС России по Краснодарскому краю, на месте происшествия задействованы 39 пожарных и 13 единиц техники.
Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь, предотвращая дальнейшее распространение. Обстоятельства инцидента и возможные причины возгорания выясняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморском крае трагически погиб охотник, ставший жертвой нападения медведя. Тот разодрал мужчину, у которого заклинило ружье.
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Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь, предотвращая дальнейшее распространение. Обстоятельства инцидента и возможные причины возгорания выясняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморском крае трагически погиб охотник, ставший жертвой нападения медведя. Тот разодрал мужчину, у которого заклинило ружье.
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Мария Моисеева