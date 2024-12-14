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«Сайга» заклинила: медведь растерзал охотника в Приморье

В Приморье опытного охотника в неравной схватке задрал медведь
Фото: iStock/troutnut

Фото: iStock/troutnut

В Приморском крае трагически погиб охотник, ставший жертвой нападения медведя. Тот разодрал мужчину, у которого заклинило ружье.
Инцидент произошёл в Кировском районе, где мужчина с многолетним опытом охоты отправился в лес. Он успел выстрелить в животное из ружья, но оружие заклинило, оставив его беззащитным.

По словам очевидцев и родственников, мужчина по имени Алексей неоднократно выходил на охоту и считался опытным в этом деле.



Судя по найденным на месте следам, охотник попытался использовать нож для защиты, однако медведь оказался сильнее. После нападения зверь скрылся в лесу, не оставив за собой кровавых следов.

Оружие «Сайга» и нож погибшего были найдены рядом с телом.

Видео с места трагедии можно увидеть в Telegram-канале Максима Чихунова.

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Пермяк подал иск на миллион рублей за падение на тротуаре и выиграл суд
Житель Перми ​подал иск в суд после падения на тротуаре и отсудил 300 тыс. рублей
14 декабря 2024, 04:30

Фото: iStock/Andrii Zastrozhnov

Житель Перми выиграл суд против МКУ «Содержание объектов благоустройства» и ООО «БОР» после падения на обледеневшем тротуаре, которое привело к серьёзной травме. Молодой человек потребовал миллион рублей компенсации морального вреда.
В результате суд частично удовлетворил иск жителя Перми, взыскав с компании 300 тысяч рублей, передает «Ura.ru».

Инцидент произошёл 3 февраля 2024 года, когда несовершеннолетний пермяк возвращался из магазина и поскользнулся на обледенелой дороге возле дома. Упав, он получил перелом правого колена и был вынужден провести 41 день на больничном.

Суд установил, что ответственность за ненадлежащее содержание тротуаров несёт ООО «БОР», которое по муниципальному контракту обязано обеспечивать безопасность дорожного движения.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Четыре года страха: жителям Ульяновска не дает покоя шизофреник
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#компании
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#компенсации
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Водитель погнал на красный: Массовое ДТП случилось в Хабаровске, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Хабаровске
14 декабря 2024, 02:40

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Хабаровске в ночное время произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Как сообщает городская Госавтоинспекция в Telegram-канале, авария случилась на перекрёстке улиц П. Л. Морозова и Бийской.
По предварительным данным, водитель Toyota Corolla проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем той же модели, который двигался на разрешающий сигнал. От удара одна из машин выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Prius.

Пострадавших доставили в больницу, на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее стало известно о массовом ДТП под Калининградом.

13 декабря сообщалось, что многодетную мать подозревают в истязаниях детей.

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В Башкортостане случился пожар, погибло два ребенка
МЧС: в Башкортостане в пожаре погибли двое детей из многодетной семьи
14 декабря 2024, 01:53

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В селе Аскарово в Башкортостане произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей из многодетной семьи. По данным telegram-канала МЧС России, 10-летняя девочка и 9-летний мальчик не смогли выбраться из горящего дома.
Родители и 3-летний ребенок пострадавших были госпитализированы.

Пожар охватил площадь 45 квадратных метров, его локализацией занимались 17 специалистов и шесть единиц техники.

Причины возгорания выясняются, на месте продолжают работать службы.

Ранее «Радио 1» передавало, что 11 декабря министр культуры Мордовии пострадала в серьезном ДТП. В тот же день после атаки ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие.

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Четыре года страха: жителям Ульяновска не дает покоя шизофреник
Психически больной мужчина 4 года превращает жизнь соседей в Ульяновске в муку
14 декабря 2024, 00:06

Фото: iStock/Backiris

Жители одного из домов в Ульяновске уже четыре года живут в страхе из-за 53-летнего Сергея, страдающего шизофренией.
Мужчина терроризирует соседей: от нескончаемого потока бреда до физической агрессии. По рассказам старшей по дому, терпение жильцов давно на пределе. Telegram-канал Readovka передает, что недавно Сергей напал на школьника недалеко от дома, схватив его за шиворот, но прохожие успели вмешаться.

Сергей проживает с пожилой матерью, которая пытается защищать сына от жалоб соседей и полиции, скрывая его в квартире. В периоды обострений его госпитализируют в психиатрическую больницу, но после возвращения кошмар для жителей продолжается.

Местные просят справедливости и безопасности, но пока остаются заложниками ситуации.

Ранее 13 декабря «Радио 1» передавало о том, как трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета.

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Спрятавший под одежду 22 деликатеса в магазине россиянин попал на видео
Росгвардия задержала в магазине Подмосковья мужчину за кражу 22 деликатесов
13 декабря 2024, 21:34

Фото: istockphoto/???? ??????

За кражу 22 деликатесов в одном из подмосковных магазинов мужчину задержали росгвардейцы. Как передает «Лента.ру», ведомство поделилось с журналистами соответствующими кадрами.
На записи видно, как злоумышленник ходит по магазину, складывая продукты с прилавков в тележку, а после прячет товары под одеждой. Кроме того, на кадры попало, как фигурант покидает магазин в сопровождении человека в форменной одежде.

С похищенным мужчину увидел охранник, когда тот решил скрыться. Секьюрити нажал тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии передали злоумышленника полицейским. В настоящее время проводится проверка.

Перед этим сообщалось, что мужчину будут судить по статье о госизмене. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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Подмосковные спасатели помогли попасть в квартиру многодетной семье
13 декабря 2024, 19:33

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли многодетной семье, которая не могла попасть в свою квартиру. Инцидент произошёл в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила многодетная мама. Она ушла на прогулку с четырьмя подростками и восьмимесячным малышом. Когда семья вернулась домой, выяснилось, что ключей ни у кого нет, а дверь захлопнулась», – рассказал начальник 291-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Юрий Смирнов.
Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы узнали от хозяйки квартиры, что ключи лежат на стоящем у окна холодильнике. Один из специалистов добрался по трёхколенной лестнице до окна на втором этаже, открыл форточку, забрал ключи и передал их благодарной женщине.

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#подмосковье
#московская область
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Жителя Курска, выполнявшего задания Киева, будут судить за госизмену и диверсию
13 декабря 2024, 19:08

Фото: iStock/Zolnierek

Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Курска, который обвиняется в совершении диверсии и госизмене, направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Курской области.
Согласно данным следствия, житель Курска через соцсети вступил в тайное сотрудничество с представителем военной разведки Украины. Уточняется, что мужчина сделал кадр рядом с одним из военных комиссариатов и отправил его украинскому куратору.

Также в январе этого года, используя полученные от Киева географические координаты, фигурант поджег объект транспортной инфраструктуры. Расследованием дела занимались сотрудники управления ФСБ России по региону.

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#соцсети
#фсб
#сотрудничество
#мужчина
#сотрудники
#курская область
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«Ходила к гадалкам, помогала искать»: убийцей пропавшего 9-летнего мальчика внезапно оказалась его тётя
13 декабря 2024, 17:23

Фото: istock / feri ferdinan

В феврале 2021 года Краснодарский краевой суд окончил рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Мостовского района, обвиняемую в убийстве 9-летнего племянника. Она дала признательные показания.
За что тётя убила родственника и как удалось вычислить преступницу — в материале «Радио 1».

Искали больше года

Эта страшная история шокировала всю страну в мае 2019 года. В маленькой станице Баговской пропал 9-летний ребенок. Никто из местных не понимал, как такое могло произойти — теряться просто негде.

Ребенка искали на земле и с воздуха. Неравнодушные волонтеры, спасатели и полицейские прошерстили все подвалы и чердаки в Баговской. Было проверено десятки километров территории, где мог бы находиться малолетний.

Позже возникла версия, что мальчика могли выкрасть и отвезти в другой регион — ориентировки распространились по всей Российской Федерации. Однако через год стало известно, что тело находится во дворе частного дома родной тети мальчика.

Изначально подозрения падали на женщину, но веских доказательств не было. Родственница последняя видела племянника, в тот день из ее дома ребенок уходил ловить рыбу.

Россиянка уверяла, что попрощалась с ним и видела, как он шел к своей улице, но куда свернул — неизвестно. Только это была ложь — мальчик дом даже не покидал.

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Причина — громкая музыка

В СУ СК по региону пояснили, что женщина намеренно путала следствие, изображая активное участие в поисках. Кроме того, она с матерью мальчика посещала гадалок. Вероятно, так женщина пыталась снять с себя подозрения. Однако вскоре правда всплыла — июльской ночью 2020 года в Баговскую прибыли десятки силовиков.

«Преступление она совершила днем 10 мая 2019 года. Тогда домой к Олесе К. пришел племянник ее бывшего мужа. Он громко слушал музыку и на ее замечания «сделать потише» не реагировал. расскзаали «Комсомольской правде — Кубань» в прокуратуре края.
Тогда женщина разгневалась и начала душить племянника, а затем избавилась от тела.

Мальчика она расчленила и положила останки в старую металлическую бутыль. Отдельно в пакет она кинула телефон и музыкальную колонку, с которыми мальчик не расставался. А сверху, по некоторым сведениям, она насыпала хлорку и песок. На протяжении года она добавляла эту смесь. Никогда даже не догадывался, что тело находится в сарае родственницы.

Фото: istock / StockSolutions

Помогла знойная погода

Есть информация, что преступницу удалось вычислить из-за жары. 40-градусная температура повлияла на останки, и со двора женщины начала доноситься тошнотворная вонь.

К слову, у осужденной есть трое детей. Как она пошла на такой зверский поступок — правоохранители до сих пор не выяснили. Выступая с последним словом в суде, она сказала, что не заслуживает прощения.
Фото: istock / zoka74

«Никаких снисхождений не прошу, готова к самому строгому наказанию», — слегка заикаясь, заявила подсудимая.
В ходе вынесения приговора были учтены смягчающие вину обстоятельства: наличие троих малолетних детей и раскаяние. Женщину приговорили к наказанию сроком на 13 лет лишения свободы и 1 год 6 месяцев ограничения свободы.

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Shot: задержанный в Москве член избиркома обвинил полицию в подброске наркотиков
13 декабря 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Dzurag

Задержанный в столице член избиркома Дмитрий Лукашенко обвинил правоохранителей в подброске ему запрещенных веществ. Об этом пишет Shot, ссылаясь на адвоката фигуранта Диану Житарь.
С ее слов, Лукашенко якобы хотели опорочить на фоне его профессиональной деятельности. Сам задержанный тоже все подробно рассказал. Проводится проверка.

Перед этим сообщалось, что Лукашенко поймали с наркотиками. Как уточнял Shot, все произошло возле ТЦ «Вегас», когда задержанный заказывал «запрещенку» в Даркнете.

Полиция увидела мужчину спящим в машине на парковке, затем у него нашли амфетамин. По утверждению Лукашенко, наркотик был не для продажи, а для личного употребления.

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