«Сайга» заклинила: медведь растерзал охотника в Приморье

Фото: iStock/troutnut
В Приморском крае трагически погиб охотник, ставший жертвой нападения медведя. Тот разодрал мужчину, у которого заклинило ружье.
Инцидент произошёл в Кировском районе, где мужчина с многолетним опытом охоты отправился в лес. Он успел выстрелить в животное из ружья, но оружие заклинило, оставив его беззащитным.
По словам очевидцев и родственников, мужчина по имени Алексей неоднократно выходил на охоту и считался опытным в этом деле.
Судя по найденным на месте следам, охотник попытался использовать нож для защиты, однако медведь оказался сильнее. После нападения зверь скрылся в лесу, не оставив за собой кровавых следов.
Оружие «Сайга» и нож погибшего были найдены рядом с телом.
Видео с места трагедии можно увидеть в Telegram-канале Максима Чихунова.
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По словам очевидцев и родственников, мужчина по имени Алексей неоднократно выходил на охоту и считался опытным в этом деле.
Судя по найденным на месте следам, охотник попытался использовать нож для защиты, однако медведь оказался сильнее. После нападения зверь скрылся в лесу, не оставив за собой кровавых следов.
Оружие «Сайга» и нож погибшего были найдены рядом с телом.
Видео с места трагедии можно увидеть в Telegram-канале Максима Чихунова.
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Мария Моисеева