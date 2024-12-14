«Сайга» заклинила: медведь растерзал охотника в Приморье

В Хабаровске в ночное время произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Как сообщает городская Госавтоинспекция в Telegram-канале, авария случилась на перекрёстке улиц П. Л. Морозова и Бийской.