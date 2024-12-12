МЧС: площадь пожара на складе в Новосибирске стала больше, обрушилась крыша

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Площадь пожара на складе в Новосибирске выросла до пяти тысяч «квадратов», частично обрушилась крыша, передали в пресс-службе МЧС России в Телеграм-канале.
Накануне пресс-служба МЧС России передавала, что горит склад в Новосибирске на площади три тысячи «квадратов».
Представители ведомства добавили, что данных о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошел крупный пожар на складе площадью около 1000 квадратных метров, где хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. МЧС России активно задействовало все необходимые ресурсы для предотвращения дальнейшего распространения пламени и защиты близлежащих объектов.
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«На месте происшествия работают 98 человек и 30 единиц техники. По оперативным данным, огнем охвачено 5000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение крыши», — отмечалось в сообщении МЧС России.
Представители ведомства добавили, что данных о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошел крупный пожар на складе площадью около 1000 квадратных метров, где хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. МЧС России активно задействовало все необходимые ресурсы для предотвращения дальнейшего распространения пламени и защиты близлежащих объектов.
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Ольга Енгалычева