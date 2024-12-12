Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ МЧС: площадь пожара на складе в Новосибирске стала больше, обрушилась крыша

МЧС: площадь пожара на складе в Новосибирске стала больше, обрушилась крыша

Фото: iStock/ sarawutk

Фото: iStock/ sarawutk

Площадь пожара на складе в Новосибирске выросла до пяти тысяч «квадратов», частично обрушилась крыша, передали в пресс-службе МЧС России в Телеграм-канале.
Накануне пресс-служба МЧС России передавала, что горит склад в Новосибирске на площади три тысячи «квадратов».

«На месте происшествия работают 98 человек и 30 единиц техники. По оперативным данным, огнем охвачено 5000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение крыши», — отмечалось в сообщении МЧС России.


Представители ведомства добавили, что данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошел крупный пожар на складе площадью около 1000 квадратных метров, где хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. МЧС России активно задействовало все необходимые ресурсы для предотвращения дальнейшего распространения пламени и защиты близлежащих объектов.

Читайте также:

Самый богатый город США охватил мощнейший пожар

В Брянской области пожар на производственном объекте после атаки БПЛА

На Коптевском рынке в Москве вспыхнули торговые павильоны
#склад
#мчс
#пожар
#город
#происшествия
#новосибирская область
Яхта за 30 миллионов пострадала в ДТП с маршруткой
В Тверской области маршрутка протаранила 20-метровую яхту
12 декабря 2024, 23:44

Фото: iStock/nohomedia

В Тверской области произошла необычная авария: маршрутка столкнулась с 20-метровой яхтой. Инцидент случился на трассе Кимры-Дубна в Кимрском районе, где яхту стоимостью до 30 миллионов рублей перевозили на тягаче к загородному яхт-клубу.
По предварительной информации, которую передает telegram-канал Baza, при въезде в поворот судно частично перегородило дорогу. Пока было светло, водители успевали объезжать препятствие, но в темное время суток отсутствие предупреждающих знаков привело к столкновению.

Хвост яхты оказался повреждён в результате ДТП.

Пострадавшее судно класса «река-море» способно вместить до 14 человек и предназначено для дальних путешествий.

Расследование причин инцидента продолжается.

Ранее «Радио 1» писало о том, как родители оставили дочь в кладовке с обогревателем и та в результате погибла.

Читайте также:

Родителям подростка, устроившего поножовщину в школе Краснодара, грозит депортация

МЧС: площадь пожара на складе в Новосибирске стала больше, обрушилась крыша

В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть, помирились и поженились
#авария
#судно
#маршрутка
#инцидент
#расследование
#дтп
#яхты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть, помирились и поженились
12 декабря 2024, 21:36

Фото: iStock/ Patrick Schumacher

В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть перед свадьбой, помирились и заключили брак, передали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
«Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие [потасовка между женихом и невестой] произошло за день до, пара поженилась позже», — подчеркнули в прокуратуре.

Несмотря на предстоящий судебный процесс, новоиспечённые муж и жена уже планируют завести ребёнка.
Как недавно передали в надзорном ведомстве, инцидент случился во время организации торжества. Невеста попросила жениха сделать звонок в ресторан для уточнения деталей, но он не стал это делать. Потом началась потасовка, итогом которой стал перелом челюсти у девушки. Невеста направила заявление в полицию.
Против жениха возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Он может лишиться свободы сроком до трёх лет.

Читайте также:

Родителям подростка, устроившего поножовщину в школе Краснодара, грозит депортация

Заключенный из «Черного дельфина» признался в убийстве, совершенном в 2002 году

В Стерлитамаке ученик избил сверстника из-за 15 тысяч рублей
#дело
#уголовное дело
#свадьба
#инцидент
#заявление
#ресторан
#драка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Московский суд поместил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области за взятку
12 декабря 2024, 21:18

Фото: iStock/ Rawf8

В Москве Басманный суд арестовал экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Николай Любимов будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) два месяца. Его обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса Российской Федерации. По данной статье Любимов может лишиться свободы сроком от 8 до 15 лет, получить штраф размере до семидесятикратной суммы взятки.

«[Любимов] получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом», — подчеркнула пресс-служба суда

В 2017-2022 годах Николай Любимов был губернатором Рязанской области. Потом он являлся сенатором Совета Федерации от той же области, а недавно написал заявление, согласно которому Любимов досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

Читайте также:

В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей

Федорищев: «Крылья Советов» должны выплатить 36 миллионов рублей взяточникам

Бывший чиновник Минобороны Куракин приговорён к 17 годам колонии
#штраф
#сизо
#заявление
#минобороны
#служба
#рязанская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родителям подростка, устроившего поножовщину в школе Краснодара, грозит депортация
Родителям напавшего с ножом на школьников в Краснодаре грозит депортация
12 декабря 2024, 19:30

Фото: iStock/Dzurag

Родителям подростка, напавшего с ножом на ровесников в школе Краснодара, грозит депортация в Армению за миграционное нарушение. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером 6 декабря в филиале школы №94 в Краснодаре. Между подростками произошёл конфликт, в результате которого двое получили ножевые ранения.

Позднее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила о госпитализации четырёх участников драки.

В минувшую среду суд отказался арестовывать подозреваемого в хулиганстве ребёнка. Ему избрали меру пресечения в виде запрета на определённые действия. В частности, ему нельзя посещать школу и пользоваться интернетом.

В отношении его родителей в настоящее время рассматривается статья о нарушении правил въезда и режима пребывания на территории России. По этой статье им грозит штраф в размере пяти тысяч рублей с выдворением за пределы страны.

Читайте также:

Напавший на подростков в школе Краснодара задержан

Названа возможная причина конфликта с поножовщиной в краснодарской школе

СК попросит суд взять под стражу напавшего на учащихся 8-классника в Краснодаре
#краснодарский край
#конфликт
#подростки
#школьники
#депортация
#армения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
11-летняя девочка три дня провела одна в открытом море
12 декабря 2024, 19:19

Фото: istockphoto/vector photo gallery

11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она оказалась наедине с морской стихией после затопления судна.
Об этом сообщает BBC News. Она плыла с 44 мигрантами в Европу, но во время разыгравшегося шторма лодка перевернулась. Некоторое время девочка видела двух человек на поверхности воды, но затем потеряла их из вида. Она осталась одна в открытом море.

Три дня девочка держалась на поверхности с помощью спасательного жилета и двух камер для шин. Она сильно пострадала от переохлаждения, однако могла говорить и идти. Ее случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.
Предполагается, что из всей группы тунисцев-мигрантов выжила только девочка.

Средиземноморский трафик мигрантов — маршрут переправки мигрантов из Африки в Европу через Средиземное море. Получил широкую известность в связи с частой массовой гибелью мигрантов при пересечении моря. В качестве плавсредств мигранты используют самые разные плавсредства — от рыболовных траулеров до плотов и надувных лодок. Многие гибнут, так и не достигнув Европы.

Читайте также:

11 мигрантов погибли в море Туниса при попытке перебраться в Европу

11 мигрантов из Африки утонули при попытке перебраться в Европу на лодке

В Петербурге семилетнюю девочку унесло на лодке в Финский залив
#спасатели
#лодка
#море
#человек
#девочка
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Водитель BMW сгорел заживо после ДТП у Кремля
В центре Москвы BMW на полной скорости влетела в автобус
12 декабря 2024, 19:00

Фото: iStock/frodelil

Автомобиль BMW на полной скорости влетел в автобус в центре Москвы. Водитель внедорожника сгорел заживо, пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что трагедия произошла на улице Воздвиженка, в районе Кремля. Автомобиль влетел в движущийся автобус на такой высокой скорости, что машину отбросило в столб, после чего она сразу же загорелась. В результате водитель иномарки сгорел заживо. Также сообщается об одном пострадавшем.

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» подчеркнули, что по предварительной версии, водитель внедорожника не справился с управлением и столкнулся с электробусом маршрута М2.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.

Читайте также:

Число пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском выросло до семи человек

В Томской области водитель автобуса сбил подростка и отвёз его в школу

В Кировской области при аварии с минивэном и легковушкой погибли три человека
#дтп
#авария
#автобус
#автомобиль
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
БПЛА прилетел в Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае
12 декабря 2024, 18:42

Фото: iStock/ NiseriN

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) прилетел в Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае, на котором играют команды местной Суперлиги «Далянь Шидэ», сообщил Телеграм-канал Mash.
В результате попадания беспилотного летательного аппарата пострадал один человек.

Дрон не справился с управлением, врезался в здание и загорелся. Инцидент произошёл во время того, как компания проводила испытания. Очевидцы рассказывали, что обломки беспилотника были разбросаны по земле. На фрагментах крыла — слово «чрезвычайная ситуация».

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. В Минобороны РФ отметили, что над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один – над территорией Чеченской Республики, три – над территорией Республикой Северная Осетия-Алания и восемь – над территорией Республики Крым.

Читайте также:

В Грозном сбит беспилотник ВСУ, четыре военнослужащих получили ранения

В Минобороны РФ отчитались об атаке ВСУ на Таганрог ракетами ATACMS

Mash: жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом
#беспилотник
#дрон
#бпла
#человек
#инцидент
#здание
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заключенный из «Черного дельфина» признался в убийстве, совершенном в 2002 году
12 декабря 2024, 17:45

Фото: iStock/ gorbondarenko

Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил мужчине обвинение за изнасилование и убийство 11-летней девочки в 2002. Он более десяти лет отбывает пожизненное лишение свободы за убийство экс-супруги и её сына в 2011 году. Фигуранта доставили в Санкт-Петербург из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, он полностью признал вину в преступлениях, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
«Сегодня следователями фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, а также выявление возможного совершения аналогичных преступлений», — говорилось в сообщении.

Следствие полагает, что в ночь на 24 сентября 2002 года ныне заключённый Виталий Шевцов напал на 11-летнюю девочку и много раз ударил её по голове тупым предметом, а потом изнасиловал. Из-за полученных травм ребёнок скончался на месте инцидента, а мужчина скрылся с места преступления.

В сентябре 2002 года возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней, сопряженном с изнасилованием. Установить причастность Виталия Шевцова к преступлению получилось из-за слаженной работы следователей и криминалистов.

Читайте также:

«Я ж не садист»: исповедь людоеда на пожизненном, ставшего кошмаром Пензенской области

Изнасиловал и вколол наркотики: педофилу, издевавшемуся 3 часа над 9-летней девочкой, вынесли приговор

Житель Хабаровского края, убивший свою двухлетнюю дочь, получил срок
#ребёнок
#дело
#уголовное дело
#ночь
#обвинение
#следствие
#мужчина
#изнасилование
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киселёвске выпал чёрный снег
Жители Киселёвска жалуются на экологию: облако угольной пыли снова накрыло город
12 декабря 2024, 17:22

Фото: iStock/I'm love photography and art. This is me.

В Киселёвске в Кемеровской области снова выпал чёрный снег, у многих жителей такое «чудо природы» не вызывает удивление – город, расположенный в южной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса), часто накрывает облако угольной пыли.
Как пишет портал Vse42.ru, то, что выпал чёрный снег, свидетельствует об ухудшении экологической обстановки в Киселёвске. По наблюдениям местных жителей, источником выбросов является обогатительный комбинат в районе Афонино.

С таким явлением, как чёрный снег, также часто сталкиваются жители Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска, где немало шахт и разрезов. Сажей покрыты не только дороги, тротуары, она оседает и на подоконниках квартир. Выбросы в атмосферу происходят круглый год, но зимой результаты работы горных предприятий особенно очевидны.

Читайте также:

В Карелии жители остались без воды из-за аварии на сетях

Рабочий погиб на шахте в Свердловской области

В московской квартире школьник взорвал петарду
#снег
#город
#жители
#экология
#кемерово
Следите за нашими новостями
в удобном формате