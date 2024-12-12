МЧС: площадь пожара на складе в Новосибирске стала больше, обрушилась крыша

Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил мужчине обвинение за изнасилование и убийство 11-летней девочки в 2002. Он более десяти лет отбывает пожизненное лишение свободы за убийство экс-супруги и её сына в 2011 году. Фигуранта доставили в Санкт-Петербург из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, он полностью признал вину в преступлениях, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по городу.