Курьер избил клиентов в подъезде в Петербурге

11 мая 2026, 21:36

РЕН ТВ: Курьер не смог попасть в подъезд сразу и избил клиентов в Петербурге

В Санкт-Петербурге 11 мая произошел конфликт с участием курьера, который не смог с первого раза попасть в подъезд из-за неисправного домофона. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.





Прибыв по адресу доставки, мужчина сначала сел на ограду, однако позже ему все же удалось войти в здание. В подъезде курьер начал бить по дверям лифта, препятствуя их закрытию.



На шум вышла супруга заказчика, которая стала снимать происходящее на камеру. В ответ доставщик продолжил нецензурно выражаться, толкаться и вести себя неадекватно. Когда запись прекратилась, дебошир оттолкнул находившегося рядом мужчину в сторону окна.



В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.



