Курьер сбил девочку на электровелосипеде в Твери
В областном центре произошло ДТП с участием ребенка. Как сообщили в отделе Госавтоинспекции по городу Твери, инцидент случился на бульваре Цанова около 15:15.
По предварительным данным, мать девочки сидела на лавочке, а ее семилетняя дочь каталась на детском самокате вокруг скамейки. В это время по велодорожке двигался курьер на электровелосипеде, который не справился с управлением и совершил наезд на ребенка.
В результате аварии пострадавшая получила травмы, и ее госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу (ДОКБ). Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее курьер напал на женщину после замечания.
Читайте также: