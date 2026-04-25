Курьер сбил девочку на электровелосипеде в Твери

В областном центре произошло ДТП с участием ребенка. Как сообщили в отделе Госавтоинспекции по городу Твери, инцидент случился на бульваре Цанова около 15:15.



По предварительным данным, мать девочки сидела на лавочке, а ее семилетняя дочь каталась на детском самокате вокруг скамейки. В это время по велодорожке двигался курьер на электровелосипеде, который не справился с управлением и совершил наезд на ребенка.

В результате аварии пострадавшая получила травмы, и ее госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу (ДОКБ). Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее курьер напал на женщину после замечания.

Никита Кротов

