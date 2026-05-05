Дубненский суд осудил курьера по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Дубненский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Олега Елисеева, которого обвиняли в двух преступлениях с мошенничеством в особо крупном размере.
Ему назначили четыре года лишения свободы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.
Суд установил, что организатор преступной группы привлёк Елисеева к участию в ОПГ.
«Желая похитить деньги путём обмана, неустановленное лицо из числа участников преступной группы позвонило потерпевшей, представившись сотрудником МВД, и сообщило заведомо ложную информацию о том, что её дочь якобы спровоцировала ДТП. Чтобы прекратить уголовное дело в отношении неё, нужно было передать деньги, которые пойдут на лечение девушки», – рассказали в пресс-службе.Елисеев выполнял у злоумышленников роль курьера. От введенной в заблуждение потерпевшей от получил около 3,3 млн рублей. По аналогичной схеме обмана у другого человека похитили деньги на миллион рублей.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года. Отбывать его он будет в исправительной колонии общего режима.