Le Parisien: После церемонии закрытия Олимпиады нашли убитой девушку-волонтёра

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После церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже пропала 21-летняя девушка-волонтёр, которая работала на различных соревнованиях на протяжении всего турнира. В ночь на 13 августа её тело было обнаружено в квартире в Париже.
Об исчезновении девушки сразу после церемонии закрытия Олимпиады, проходившей на стадионе «Стад де Франс» сообщила её мать, передаёт газета Le Parisien. Когда полицейские обнаружили тело пропавшей, они заметили гематому на голове и рану на шее. Труп отправлен в парижский институт судебно-медицинской экспертизы, где будет проведено вскрытие.
По подозрению в совершении убийства задержан другой волонтёр, с которым погибшая состояла в отношениях на протяжении последних двух лет. Накануне парень отправил сообщение знакомому, в котором написал, что совершил «глупость». После этого полицейские приехали к нему домой. Молодой человек был пьян до такого состояния, что не мог давать показания да и вообще говорить. Подозреваемый задержан как минимум до момента отрезвления.
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Александр Бойцов