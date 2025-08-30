Легкомоторный самолет потерпел крушение в Тамбовской области
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Бондарском районе Тамбовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Крушение воздушного судна произошло в районе села Граждановка. Погиб пилот самолета, пострадавших и разрушений нет.
Спасатели и следователи проводят работы на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что россиянин разбился с инструктором на сверхлегком самолёте в Таиланде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
