Легкомоторный самолет потерпел крушение в Тамбовской области

Фото: iStock/Gudella

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Бондарском районе Тамбовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.



Крушение воздушного судна произошло в районе села Граждановка. Погиб пилот самолета, пострадавших и разрушений нет.

Спасатели и следователи проводят работы на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что россиянин разбился с инструктором на сверхлегком самолёте в Таиланде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

