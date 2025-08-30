Достижения.рф

«Роковая поездка»: В Москве два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга

В Москве на Басовской улице два человека погибли в страшном ДТП
Фото: Прокуратура города Москвы

На юго-востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем каршеринга, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.



Трагический инцидент произошёл на улице Басовской. По предварительной информации, водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. От удара машина перевернулась и загорелась.

На месте происшествия скончались как водитель, так и его пассажирка. Обстоятельства аварии устанавливаются. Надзор за ходом расследования осуществляет прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы.

Ольга Щелокова

