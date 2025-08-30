«Роковая поездка»: В Москве два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга

30 августа 2025, 10:33

В Москве на Басовской улице два человека погибли в страшном ДТП

Фото: Прокуратура города Москвы

На юго-востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем каршеринга, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.