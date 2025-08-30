«Роковая поездка»: В Москве два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга
На юго-востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем каршеринга, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
Трагический инцидент произошёл на улице Басовской. По предварительной информации, водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. От удара машина перевернулась и загорелась.
На месте происшествия скончались как водитель, так и его пассажирка. Обстоятельства аварии устанавливаются. Надзор за ходом расследования осуществляет прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы.
Ранее сообщалось о странном происшествии в московском метро, где дагестанец трогал женщину за ягодицу, а впоследствии разделся перед полицией.
Читайте также: