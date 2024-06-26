Лидер Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО «Матросская тишина»

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Ушёл из жизни один из лидеров Таганской организованной преступной группировки Григорий Рабинович, известный в криминальном мире как Гриша Таганский. Он находился в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина».
По сообщению телеграм-канала SHOT, криминальному авторитету стало плохо нынешней ночью. У него обнаружилась острая сердечная недостаточность. Сразу после приступа Рабинович скончался, не дожив до суда. Тело было доставлено в судебный морг и осмотрено. Причиной смерти предварительно является коронарная недостаточность.
В 2020 году Следственный комитет России предъявил ему и второму главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву обвинение в расправе над криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дедом Хасаном). Также они подозревались в совершении ряда других убийств, ограблений, похищений, вымогательствах и прочих преступлениях.
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Александр Бойцов