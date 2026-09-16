Липчанка до смерти избила бабушку-инвалида
В Липецкой области вынесли приговор женщине, которая до смерти избила свою 76-летнюю бабушку-инвалида. Об этом в среду сообщили в региональной прокуратуре.
Суд установил, что подсудимая нанесла пенсионерке удары кулаками по голове, груди, спине, рукам и ногам. Информацию приводит ТАСС.
В ходе разбирательства женщина призналась, что совершила преступление, поскольку устала ухаживать за пожилой родственницей. По решению суда ей назначили наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии.
Ранее сообщалось, что двух россиянок осудят за отправку интимных снимков бывшей жене знакомого. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: