Липчанка до смерти избила бабушку-инвалида

16 сентября 2026, 17:20

Липчанку осудили на 12,5 года после избиения бабушки-инвалида

Фото: istockphoto/Hartmut Kosig

В Липецкой области вынесли приговор женщине, которая до смерти избила свою 76-летнюю бабушку-инвалида. Об этом в среду сообщили в региональной прокуратуре.