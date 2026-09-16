Двух россиянок осудят за отправку интимных снимков бывшей жене знакомого
В Сыктывкаре перед судом предстанут две местные жительницы, обвиняемые в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».
Как установило следствие, женщины 30 и 37 лет в июне текущего года получили доступ к мобильному телефону своего знакомого. Воспользовавшись этим, они сделали скриншоты интимных фотографий его общей знакомой, после чего отправили снимки бывшей супруге мужчины через одну из социальных сетей.
Действия обвиняемых квалифицировали по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что россиянка предстанет перед судом за рассылку интимных фото и видео своего мужа. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: