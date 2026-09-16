Двух россиянок осудят за отправку интимных снимков бывшей жене знакомого

16 сентября 2026, 16:46

В Сыктывкаре две россиянки пойдут под суд за отправку интимных снимков

Фото: istockphoto/AMilkin

В Сыктывкаре перед судом предстанут две местные жительницы, обвиняемые в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».