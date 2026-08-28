В Алтайском крае бабушку осудят за смерть внучки, утонувшей в озере
61-летняя жительница Алтайская края предстанет перед судом после гибели внучки во время купания. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона в своем канале в мессенджере Max.
Трагедия произошла в начале июля на необорудованном пляже озера. Бабушка надела на девочку плавательный круг и зашла с ней на глубину, однако в какой-то момент та выскользнула и утонула.
Тело ребенка с признаками утопления позже нашли родственники пенсионерки. После этого ей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что годовалого мальчика, который едва не умер в ванной, спасли врачи Домодедовской больницы. Мать на несколько минут оставила сына в наполненной ванне под присмотром трехлетней дочери. Когда она вернулась, малыш лежал без сознания лицом в воде. Родители сами привезли ребенка в ближайшую больницу.
После стабилизации состояния юного пациента перевели в Детский центр имени Рошаля в Красногорске для дальнейшего наблюдения и реабилитации.
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