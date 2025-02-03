Лобовое столкновение в Тюменской области: ДТП унесло жизнь 17-летней девушки

Видео: Telegram-канал «Госавтоинспекция Тюменской области»
Трагедия на трассе: молодая девушка погибла в жутком ДТП в Тюменской области. Лобовое столкновение двух автомобилей унесло жизнь 17-летней пассажирки, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Тюменской области».
По предварительным данным, авария произошла из-за выезда на встречную полосу.
Страшная авария случилась в Исетском районе на трассе Курган-Тюмень. 31-летний водитель «Джилли» с прицепом не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где в этот момент двигалась «Лада». Удар был настолько сильным, что юная пассажирка отечественного авто скончалась на месте.
За жизнь водителя и двух других пассажиров «Лады» сейчас борются врачи. Официальные причины ДТП выясняются, но очевидцы утверждают, что столкновение было неизбежным.
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Страшная авария случилась в Исетском районе на трассе Курган-Тюмень. 31-летний водитель «Джилли» с прицепом не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где в этот момент двигалась «Лада». Удар был настолько сильным, что юная пассажирка отечественного авто скончалась на месте.
За жизнь водителя и двух других пассажиров «Лады» сейчас борются врачи. Официальные причины ДТП выясняются, но очевидцы утверждают, что столкновение было неизбежным.
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Мария Моисеева