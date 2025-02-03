Скандального рэпера-насильника Пи Дидди ​госпитализировали из тюрьмы

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети)
Рэпер P. Diddy (Шон Комбс), находящийся под следствием по серьезным обвинениям, был экстренно госпитализирован из тюрьмы. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.
По данным зарубежных СМИ, музыканта перевезли в нью-йоркскую больницу поздно вечером 30 января, чтобы избежать внимания других заключенных и сотрудников. 55-летний Кобмс жаловался на боли в колене, потребовалось провести МРТ. Официально утверждается, что у рэпера не в первый раз проблемы с ногой, так что травма не вызвана тюремным конфликтом с другими заключенными.
Некоторые западные издания ставят эту информацию под сомнения, однако не получают ответа на уточняющие вопросы.
Адвокат рэпера Марк Агнифило отказался комментировать детали перемещения или состояние здоровья клиента. Представитель Федерального бюро тюрем США также не предоставил новые данные, сославшись на правила конфиденциальности.
В последние месяцы Пи Дидди борется в суде с огромным количеством исков. Его обвиняют в изнасилованиях, склонении молодых артистов к употреблению наркотиков, торговле людьми и даже каннибализме. Рэпер отрицает все обвинения.
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Некоторые западные издания ставят эту информацию под сомнения, однако не получают ответа на уточняющие вопросы.
Адвокат рэпера Марк Агнифило отказался комментировать детали перемещения или состояние здоровья клиента. Представитель Федерального бюро тюрем США также не предоставил новые данные, сославшись на правила конфиденциальности.
В последние месяцы Пи Дидди борется в суде с огромным количеством исков. Его обвиняют в изнасилованиях, склонении молодых артистов к употреблению наркотиков, торговле людьми и даже каннибализме. Рэпер отрицает все обвинения.
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Мария Моисеева