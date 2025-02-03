«Сняла пальто, а под ним — ничего?!»: Номинация на «Грэмми» рэпера Канье забылась на фоне «провокации» его жены Бьянки Цензори

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)
На 2025 Grammy Awards публика замерла в шоке, когда Канье Уэст вместе с женой Бьянкой Цензори появился на красной дорожке. Сначала всё выглядело довольно спокойно – пара в черных нарядах позировала фотографам у Crypto.com Arena. Но как только они дошли до секции для фотографов, Бьянка внезапно сбросила свое черное перьевое пальто, оставшись в прозрачном мини-платье, которое практически не скрывало её тело.
Зрители тут же бросились обсуждать происшествие в соцсетях, не сдерживая эмоций. Кто-то был ошарашен, кто-то в замешательстве – но равнодушных не осталось. В зале даже повисла тишина на несколько секунд после столь эпатажного жеста модели.
Канье Уэст в этот вечер появился не просто так – он номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшая рэп-песня» за трек 2024 года «Carnival». Однако все внимание публики оказалось приковано не к его музыкальным достижениям, а к очередному провокационному выходу супруги.
Вскоре после «шоу» Бьянки в Сети распространились слухи, что Уэста и ее выгнали. Однако CNN сообщает, что в этих слухах нет правды. Канье Уэст был приглашен из-за своей номинации. Однако он действительно быстро покинул мероприятие, как только «развлекся» шумом, который навел внешний вид Цензори.
Отношения Канье и Бьянки начались в 2020 году, когда она работала архитектором в Yeezy. Тогда рэпер ещё был женат на Ким Кардашьян, матери его четверых детей. В январе 2023-го Уэст и Цензори впервые публично подтвердили роман, а вскоре после этого поженились. С тех пор Бьянка неоднократно шокировала публику своими откровенными образами.
В прошлом году она даже рисковала оказаться в тюрьме после прогулки по Парижу в одних прозрачных колготках – во Франции публичное обнажение грозит годом лишения свободы и штрафом в 15 000 евро.
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Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)
«Не, ну серьезно... Они куда вообще явились? Это — не мода. Что, у нас теперь нормальное дело — голышом в Свет выходить?», — возмущался один из пользователей в соцсети X, получивший широкую поддержку других пользователей.
Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)
Канье Уэст в этот вечер появился не просто так – он номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшая рэп-песня» за трек 2024 года «Carnival». Однако все внимание публики оказалось приковано не к его музыкальным достижениям, а к очередному провокационному выходу супруги.
Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: соцсети)
Вскоре после «шоу» Бьянки в Сети распространились слухи, что Уэста и ее выгнали. Однако CNN сообщает, что в этих слухах нет правды. Канье Уэст был приглашен из-за своей номинации. Однако он действительно быстро покинул мероприятие, как только «развлекся» шумом, который навел внешний вид Цензори.
Отношения Уэста с Бьянкой и недавние скандалыРедкий выход пары в свет произошел вскоре после того, как Уэст вновь оказался в центре скандала. В субботу он опубликовал в соцсети X шокирующий пост о бывшем вице-президенте Камале Харрис, в котором признался, что когда-то испытывал к ней влечение и хотел затащить в постель, но теперь больше не интересуется «лузерами». Позже он удалил сообщение и извинился перед её детьми, назвав Камалу «очень хорошим человеком».
Отношения Канье и Бьянки начались в 2020 году, когда она работала архитектором в Yeezy. Тогда рэпер ещё был женат на Ким Кардашьян, матери его четверых детей. В январе 2023-го Уэст и Цензори впервые публично подтвердили роман, а вскоре после этого поженились. С тех пор Бьянка неоднократно шокировала публику своими откровенными образами.
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В прошлом году она даже рисковала оказаться в тюрьме после прогулки по Парижу в одних прозрачных колготках – во Франции публичное обнажение грозит годом лишения свободы и штрафом в 15 000 евро.
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Мария Моисеева