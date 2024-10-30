Львовский суд привлек Зеленского к делу по иску украинца

Львовский окружной административный суд принял решение привлечь президента Украины Владимира Зеленского к делу по иску клиента компании «Фридом финанс Украина»,
На компанию ранее были наложены санкции Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на постановление суда.
Согласно публикации, иск подан против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, так как активы клиентов компании были заблокированы. Истец требует признать бездействие комиссии и обязать ее подготовить проект изменений в указ о санкциях для рассмотрения президентом.
Истец также ходатайствовал о привлечении Зеленского к делу в качестве третьей стороны, что суд удовлетворил, включив его в процесс. Санкции против «Фридом финанс Украина» были введены СНБО в октябре 2022 года, что привело к блокировке активов и утрате доступа клиентов к своим средствам.
Читайте также:
В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей
В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ
Пентагон заявил об отправке северокорейских солдат в Курскую область
Согласно публикации, иск подан против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, так как активы клиентов компании были заблокированы. Истец требует признать бездействие комиссии и обязать ее подготовить проект изменений в указ о санкциях для рассмотрения президентом.
Истец также ходатайствовал о привлечении Зеленского к делу в качестве третьей стороны, что суд удовлетворил, включив его в процесс. Санкции против «Фридом финанс Украина» были введены СНБО в октябре 2022 года, что привело к блокировке активов и утрате доступа клиентов к своим средствам.
Читайте также:
В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей
В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ
Пентагон заявил об отправке северокорейских солдат в Курскую область
Елена Перлова