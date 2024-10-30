Пентагон заявил об отправке северокорейских солдат в Курскую область

Фото: istock/Phototreat
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что несколько тысяч северокорейских военных якобы уже направлены в Курскую область для усиления российских сил вблизи Украины.
По его словам, всего около 10,000 северокорейских солдат были отправлены в Россию, большинство из которых проходит подготовку на Дальнем Востоке страны.
Он уточнил, что из них «около пары тысяч» уже находятся в Курской области, однако не представил доказательств своим словам. Ранее генсек НАТО Марк Рютте также утверждал, что делегация Южной Кореи представила «доказательства» отправки северокорейских солдат в Россию, однако конкретных данных не раскрыл.
Российские официальные лица, включая президента Владимира Путина и представителя МИД Марию Захарову, отвергают подобные заявления, называя их необоснованными и политически мотивированными.
Читайте также:
Депутат Журавлёв раскрыл истинную причину признания армии РФ сильнейшей
Кадыров посетил атакованный дроном ВСУ университет спецназа в Гудермесе
В Подмосковье отметят вторую годовщину создания Комитета семей воинов Отечества
«Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10,000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель», — заявил Райдер.
Он уточнил, что из них «около пары тысяч» уже находятся в Курской области, однако не представил доказательств своим словам. Ранее генсек НАТО Марк Рютте также утверждал, что делегация Южной Кореи представила «доказательства» отправки северокорейских солдат в Россию, однако конкретных данных не раскрыл.
Российские официальные лица, включая президента Владимира Путина и представителя МИД Марию Захарову, отвергают подобные заявления, называя их необоснованными и политически мотивированными.
Читайте также:
Депутат Журавлёв раскрыл истинную причину признания армии РФ сильнейшей
Кадыров посетил атакованный дроном ВСУ университет спецназа в Гудермесе
В Подмосковье отметят вторую годовщину создания Комитета семей воинов Отечества
Елена Перлова