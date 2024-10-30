В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ

Более 100 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали или самовольно покинули свои части, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
По ее словам, это число включает тех, кто самовольно оставил место службы, однако конкретный временной период она не уточнила. Ранее, 16 октября, издание «Украинская правда» сообщало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по фактам самовольного оставления части и примерно 30 тысяч по дезертирству с начала 2022 года.
Также отмечено, что случаи дезертирства и самовольного оставления части в текущем году значительно увеличились по сравнению с прошлым. С начала военного конфликта на Украине введено военное положение, а также обязательная мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны, что осложняет ситуацию и увеличивает количество подобных случаев.
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Елена Перлова