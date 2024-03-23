Теракт в Красногорске связали с деятельностью «Русского добровольческого корпуса»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Источники «Ъ» связывают теракт в «Крокус Сити Холле» с «Русским добровольческим корпусом»*, сообщается в материале издания.
По их словам, в ночь на 23 марта сотрудники правоохранительных органов начали получать указания из оперативного центра, согласно которым был проведен поиск тех, кто открыл огонь.
Также выяснилось, что нападавшие были одеты в военную форму, в том числе в высокие берцы. Силовики отметили, что их обучение могло быть не только боевым, но и страйкбольным, поэтому они стреляли в любого, кого считали врагом.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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«В них, по данным источников "Ъ", говорилось, что террористы – молодые люди, славяне, они выше среднего роста, до 180 см, возможно, использовали накладные бороды и усы», – отмечается в публикации.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Опубликовано фото возможной машины совершивших теракт в «Крокусе»
* Запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов