Опубликовано фото возможной машины совершивших теракт в «Крокусе»

Была опубликована фотография автомобиля, на котором, возможно, скрылись террористы, напавшие на ТЦ «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости.
На фотографии изображен белый Renault Logan. Отмечается, что в настоящее время он находится в розыске в Москве, Московской области и соседних регионах. Кроме того, ищут другую машину – серый «Renault Fluence». Ориентировка на транспортное средство также передается во все подразделения Москвы, Московской области и прилегающих территорий.
Shot добавляет, что машина покинула комплекс около 20:13. Возможно, в ней сейчас могут быть террористы.
Ранее сообщалось, что спецслужбы начали поиск белого седана, в котором могли скрываться террористы. Речь идет об автомобиле Renault Logan с номерами в Тверской области. Отмечается, что в салоне находилось несколько вооруженных людей в камуфляжной одежде зеленого цвета.
Ранее автомобиль, на котором террористы добрались до «Крокус Сити Холла», возможно, стоит заминированный на парковке.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Shot добавляет, что машина покинула комплекс около 20:13. Возможно, в ней сейчас могут быть террористы.
Ранее автомобиль, на котором террористы добрались до «Крокус Сити Холла», возможно, стоит заминированный на парковке.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Александр Климов