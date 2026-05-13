Не только сцена: бизнес Хрусталева поразил многомиллионной прибылью
Дмитрий Хрусталев, как выяснилось, успешно развивает не только карьеру в шоу-бизнесе, но и собственный бизнес в сфере туризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущий и артист является соучредителем компании «Поток», зарегистрированной в Валдайском районе Новгородской области.
Фирма занимается краткосрочной арендой жилья и, судя по финансовым показателям, приносит весьма солидный доход. За прошлый год выручка компании составила около 46 миллионов рублей, при этом чистая прибыль достигла впечатляющих 43 миллионов.
Хрусталев предпочитает не афишировать свою предпринимательскую деятельность, хотя бизнес уже приносит ему серьезный доход и уверенно развивается.
