«Евровидению» предрекли массовую потерю аудитории

13 мая 2026, 13:31

Продюсер Турцев: скандалы вокруг «Евровидения» могут подорвать доверие аудитории

Фото: iStock/A.Greeg

Скандал вокруг «Евровидения» может временно усилить интерес к конкурсу, а в перспективе привести к потере имиджа и доверия аудитории. Так считает новосибирский музыкальный продюсер и основатель Soul Rhyme Label Юрий Турцев.





Напомним, показывать сразу пять европейских стран отказались показывать «Евровидение-2026» на национальном телевидении из-за участия Израиля в конкурсе. В их числе оказались Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения.



По его словам, скандалы краткосрочно повышают интерес и просмотры, поскольку люди начинают активно обсуждать это событие. Когда спорных ситуаций становится слишком много, многие начинают воспринимать конкурс как пространство постоянных конфликтов.





«При этом сложно полностью отделить и крупные международные конкурсы от политики, потому что крупные события всегда находятся в центре общественного внимания. Но для артистов и продюсеров все равно ключевым остаётся музыка, выступление и способность вызывать эмоции у зрителя», — сказал Турцев в разговоре с Om1 Новосибирск.