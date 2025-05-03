Мальчик попытался задушить свою мать за запрет играть в видеоигры

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Школьник из Москвы в порыве гнева из-за поражения в компьютерной игре набросился на свою мать. 12-летний мальчик попытался задушить ее в ходе игры в Counter-Strike 2.
По информации Mash, инцидент произошел в квартире дома в районе Кунцево. Как отмечается, мама мальчика несколько раз просила его оторваться от компьютера. После очередного замечания он сорвался и вцепился ей в шею. Женщине удалось отбиться.
Приехавшие медики успокоили школьника. Матери посоветовали обратиться к специалистам для определения психического здоровья сына.
Ранее врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала о последствиях для детей из-за длительной сессии в видеоиграх. Молодые люди могут столкнуться с проблемами с ЦНС и сердечно-сосудистой системой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Приехавшие медики успокоили школьника. Матери посоветовали обратиться к специалистам для определения психического здоровья сына.
Ранее врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала о последствиях для детей из-за длительной сессии в видеоиграх. Молодые люди могут столкнуться с проблемами с ЦНС и сердечно-сосудистой системой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Манцаев Рамиль