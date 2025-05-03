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Организатор более 60 убийств в России мог сбежать на Украину

Лидер ОПГ Брянска Николай Емельянов мог сбежать на Украину
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Один из лидеров ОПГ Брянска Николай Емельянов продолжает скрываться от российского правосудия. Не исключается, что организатор более 60 убийств в России может скрываться на Украине.
Брянская ОПГ во главе с Емельяновым (Емеля) была кошмаром для нескольких российских регионов в 2000-е годы. Их преступления в основном происходили в Брянской, Калужской и Смоленской областях. В основном они занимались заказными убийствами авторитетных лиц, в том числе и воров в законе.

В 2009-м году правоохранительные органы задержали одного из киллеров банды. Он пошел на сотрудничество со следствием и начал сдавать всех своих сообщников. Однако Емельянову удалось скрыться, покинув Россию.

По информации SHOT, силовые органы считают, что Емеля, скорее всего, скрывается в одной из европейских стран по поддельным документам.

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В Техасе из перевернувшейся фуры на автотрассу высыпались монеты на $800 тысяч
03 мая 2025, 03:04

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Власти Техаса перекрыли автотрассу после аварии грузовика, перевозившего миллионы десятицентовых монет. Об этом сообщает The New York Times.
18-колесный грузовик перевернулся под Элвордом незадолго до рассвета, рассыпав часть груза на все полосы движения. Для уборки 8 миллионов долларов в монетах привлекли коммунальную технику с промышленными пылесосами и полицейских с лопатами. Движение восстановили через 14 часов.

Мэр города Калеб Кавинесс отметил необычность использования вакуумных машин, обычно применяемых для очистки канализаций.

«Для меня самым забавным было то, что они собирали десятицентовики с помощью вакуумных грузовиков, которые используются для откачки сточных вод и подобных вещей», — заявил он.
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Водитель и охранник транспорта получили легкие травмы, их госпитализировали и вскоре выписали. Основная часть монет была собрана, но инцидент вызвал длительные задержки на одном из ключевых шоссе штата.

Ранее сообщалось, что судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании. Лидия Мугамбе из Уганды была приговорена к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы. Мугамбе, назначенная в 2023 году членом МОМУТ и обучавшаяся в докторантуре Оксфорда, использовала свой статус для эксплуатации соотечественницы.

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Судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании
Судья ООН Мугамбе получила в Британии более 6 лет за принуждение к рабскому труду
03 мая 2025, 02:36

Фото: iStock/FabrikaCr

Судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) ООН Лидия Мугамбе из Уганды приговорена в Великобритании к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы за организацию рабского труда. Об этом сообщает The Guardian.
Мугамбе, назначенная в 2023 году членом МОМУТ и обучавшаяся в докторантуре Оксфорда, использовала свой статус для эксплуатации соотечественницы. Жертву заставили бесплатно работать горничной и няней для её детей. Половину срока 50-летняя Мугамбе проведет в заключении, остальное время — условно.

Ранее суд установил, что она в сговоре с угандийским дипломатом незаконно привезла женщину в Британию, чтобы «упростить себе жизнь».

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Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли с 00:45 мск

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Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли с 00:45 мск
03 мая 2025, 01:11

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение по Крымскому мосту временно остановлено с 00:45 мск. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», отслеживающий ситуацию на автоподъездах к мосту. Причины перекрытия не уточняются.
Водителей, находящихся на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности. Информация о сроках возобновления движения пока не поступала.

1 мая у Крымского моста наблюдалась очередь из трех тысяч автомобилей, проблемы на дороге отняли у водителей несколько дополнительных часов драгоценного времени. Ничего удивительного в этом не было: огромные очереди перед въездом на Крымский мост обычно всегда наблюдаются в период майских праздников.

Ранее также сообщалось, что телеведущему Валдису Пельшу могут закрыть выезд из России. Его долг перед налоговиками за неделю вырос больше, чем на миллион рублей. Теперь он составляет 2,5 миллиона вместо 1,2.

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#движение
#telegram
#информация
#крымский мост
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Число пострадавших при наезде джипа на людей в Германии выросло
Число пострадавших при наезде джипа на толпу людей в Штутгарте выросло до 8
02 мая 2025, 23:17

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Штутгарте увеличилось до восьми человек. Об этом сообщила городская полиция в официальном заявлении, опубликованном в соцсети X, передает РИА Новости.
«У станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация», — передает пресс-служба полиции.
Несчастный случай произошел в пятницу вечером. Автомобиль Mercedes G-класса наехал в Штутгарте на группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Виновный водитель джипа был задержан.

Правоохранители оцепили зону происшествия и начали опрос свидетелей. Предварительная версия указывает на дорожно-транспортное происшествие — следствие не выявило признаков умышленного нападения.

«Сейчас нет указаний на теракт или предумышленное преступление», — указала полиция.
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#следствие
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На Бали произошел блэкаут, пишут СМИ
Daily Mail: на Бали произошел блэкаут из-за повреждения подводного кабеля
02 мая 2025, 20:06

Фото: istockphoto/monticelllo

Блэкаут произошел на Бали из-за повреждения подводного кабеля, пишет Daily Mail. Поломка вызвала нарушение работы линии электропередачи на подстанции Пемарон, уточнили обозреватели.
«На всем острове Бали в Индонезии произошло отключение электроэнергии, на устранение которого, как предупредили отдыхающих и местных жителей, может потребоваться до 36 часов», — сказано в материале.

Местные коммунальщики сообщили, что причина перебоев уже расследуется, добавили авторы публикации. В настоящее время жители и туристы ищут дома с генераторами, а еду готовят на костре.

Похожий случай произошел в Испании, где редкое атмосферное явление вызвало массовое отключение света 28 апреля.

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#мир
#индонезия
#электричество
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