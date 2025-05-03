Организатор более 60 убийств в России мог сбежать на Украину

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Один из лидеров ОПГ Брянска Николай Емельянов продолжает скрываться от российского правосудия. Не исключается, что организатор более 60 убийств в России может скрываться на Украине.
Брянская ОПГ во главе с Емельяновым (Емеля) была кошмаром для нескольких российских регионов в 2000-е годы. Их преступления в основном происходили в Брянской, Калужской и Смоленской областях. В основном они занимались заказными убийствами авторитетных лиц, в том числе и воров в законе.
В 2009-м году правоохранительные органы задержали одного из киллеров банды. Он пошел на сотрудничество со следствием и начал сдавать всех своих сообщников. Однако Емельянову удалось скрыться, покинув Россию.
По информации SHOT, силовые органы считают, что Емеля, скорее всего, скрывается в одной из европейских стран по поддельным документам.
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В 2009-м году правоохранительные органы задержали одного из киллеров банды. Он пошел на сотрудничество со следствием и начал сдавать всех своих сообщников. Однако Емельянову удалось скрыться, покинув Россию.
По информации SHOT, силовые органы считают, что Емеля, скорее всего, скрывается в одной из европейских стран по поддельным документам.
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Манцаев Рамиль