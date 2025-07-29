Малыш в Индии загрыз ядовитую кобру, приняв ее за игрушку
В индийском штате годовалый ребенок случайно загрыз ядовитую кобру, приняв ее за игрушку.
Мальчика тут же отвезли в больницу, где проверили на отравление змеиным ядом. Оказалось, что яд не попал в организм ребенка, и теперь он находится под медицинским контролем, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на врачей.
Специалисты по охране природы полагают, что недавние интенсивные ливни в Индии вынудили змей покинуть привычную среду обитания и переместиться ближе к жилищам людей.
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