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Малыш в Индии загрыз ядовитую кобру, приняв ее за игрушку

Фото: iStock/skynavin

В индийском штате годовалый ребенок случайно загрыз ядовитую кобру, приняв ее за игрушку.



Мальчика тут же отвезли в больницу, где проверили на отравление змеиным ядом. Оказалось, что яд не попал в организм ребенка, и теперь он находится под медицинским контролем, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на врачей.

Специалисты по охране природы полагают, что недавние интенсивные ливни в Индии вынудили змей покинуть привычную среду обитания и переместиться ближе к жилищам людей.

Виктория Иванченко

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