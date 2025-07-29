В Одессе женщина зарезала мужа на глазах у сына
В Одессе женщина узнала об измене мужа и зарезала его, сын видел убийство
В Одессе женщина зарезала мужа, узнав о его изменах. За всем происходящем наблюдал маленький сын пары.
Как пишет один из телеграм-каналов, супруга наблюдала за тем, как её благоверный истекал кровью. В этот момент малыш рыдал и звал папу. Пострадавший скончался до приезда врачей.
Также известно, что умерший изменял жене с кумой.
Ранее в парке «Логово Дьявола» в Соединённых Штатах Америки (США) неизвестный убил супружескую пару на глазах у детей. После произошедшей трагедии дочери погибших супругов находятся у родственников.
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