В Одессе женщина зарезала мужа на глазах у сына

29 июля 2025, 11:15

В Одессе женщина узнала об измене мужа и зарезала его, сын видел убийство

Фото: медиасток.рф

В Одессе женщина зарезала мужа, узнав о его изменах. За всем происходящем наблюдал маленький сын пары.