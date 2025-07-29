Турист из Ставрополя провалился в трещину в Домбае
В Карачаево-Черкесии спасателям пришлось оказывать помощь туристу из Ставрополя, упавшему в снежную трещину недалеко от Турьего озера в Домбае. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС .
Отмечается, что мужчина пострадал, получив ушиб головы. Прибывшие специалисты оказали ему первую помощь и транспортировали пострадавшего в поселение Домбай, где его осмотрели медики.
Установлено, что турист участвовал в экскурсии выходного дня, но заранее не зарегистрировался в службе спасения.
Напомним, в Испании таксист изнасиловал туристку и бросил ее возле аэропорта.