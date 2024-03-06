Mash: Число пострадавших при взрыве на Шагоранской ТЭЦ достигло 18 человек

Количество пострадавших во время взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве увеличилось до 18 человек, шесть из которых находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Большинству из пострадавших диагностировали отравление угарным газом, а ещё у одного сотрудника нашли черепно-мозговую травму.