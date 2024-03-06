Mash: Число пострадавших при взрыве на Шагоранской ТЭЦ достигло 18 человек

Фото: iStock/Jacob_Wackerhausen
Количество пострадавших во время взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве увеличилось до 18 человек, шесть из которых находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Большинству из пострадавших диагностировали отравление угарным газом, а ещё у одного сотрудника нашли черепно-мозговую травму.
Сейчас пожар на ТЭЦ локализован на площади в 50 квадратных метров, из здания эвакуировали 21 человека, сообщили в МЧС Республики Тыва. По данным местных властей, все котлы теплоэлектростанции находятся в рабочем состоянии, восстановление центрального отопления планируется на вечер.
Взрыв произошёл в центральном помещении компании "УК ТЭК 4", которая содержит объект. Пожарные потушили огонь, сейчас выясняют причину возгорания. Пока предварительно удалось установить, что инцидент произошёл в месте топливоподачи с ленточным конвейером.
Губернатор Тывы Владислав Ховалыг уже создал оперативный штаб, куда войдет руководство регионального Минздрава, МЧС, МВД, Росгвардии и другие службы, здание оцеплено.
Читайте также:
На Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и взрыв, пострадали минимум 14 человек
На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ взорвалась угольная пыль, персонал не пострадал
На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара
Взрыв произошёл в центральном помещении компании "УК ТЭК 4", которая содержит объект. Пожарные потушили огонь, сейчас выясняют причину возгорания. Пока предварительно удалось установить, что инцидент произошёл в месте топливоподачи с ленточным конвейером.
Читайте также:
На Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и взрыв, пострадали минимум 14 человек
На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ взорвалась угольная пыль, персонал не пострадал
На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара
Артем Путинцев